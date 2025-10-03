Gdynia Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek, chwilę przed godziną 18.00. Strażacy zostali wezwani do jednego z mieszkań przy ul. Gniewskiej w Gdyni Chyloni. Po otwarciu lokalu mieli znaleźć ciało mężczyzny. O sprawie jako pierwszy poinformował portal Trójmiasto.pl.

Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu, a do działań zaangażowano także psy tropiące. Okoliczności sprawy wskazują, że do śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie.

Policja ani prokuratura na razie nie komentują sprawy. Czynności trwają. Jak wyjaśnia nam rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Mariusz Duszyński, "sytuacja jest dynamiczna".

Wiadomo jedynie, że dziś odbędzie się sekcja zwłok mężczyzny.