Motocyklista uderzył w porsche, zostawił rannego pasażera i uciekł. Nagranie z pościgu

Policjanci udostępnili nagarnie z pościgu za motocyklistą w Gdyni. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W końcu stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w porsche a następnie w słup. Kierujący uciekł z miejsca zdarzenia zostawiając poszkodowanego pasażera. Po kilkudziesięciu minutach 33-letni motocyklista został zatrzymany. Do aresztu trafił też 35-letni pasażer.

Jadącego za szybko motocyklistę zauważyli we wtorek o godzinie 17.50 policjanci z grupy SPEED, którzy kontrolowali trasę S6 na odcinku Trasy Kaszubskiej w kierunku centrum Gdyni.

- Funkcjonariusze próbowali zatrzymać go do kontroli drogowej, nadając kierowcy sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Kierowca nie zareagował na nie, przyspieszył i zaczął uciekać - przekazała mł asp. Ewa Kurowska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.