Trójmiasto Część mieszkańców Gdyni cztery dni bez ciepłej wody

Awaria sieci ciepłowniczej w Sosnowcu Źródło wideo: Sosnowiecnasygnale.pl / Facebook Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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"Chwilowa przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej, przed uruchomieniem sezonu grzewczego, spowodowana jest inwestycją miejską polegającą na rozbudowie układu drogowego ul. Płk. Dąbka: między skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa wraz z przebudową skrzyżowań i budową dodatkowego wiaduktu" - poinformowało Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni.

Mieszkańcy Gdyni bez ciepłej wody

Planowana przerwa obejmie dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, a dotyczyć będzie czterech gdyńskich dzielnic: Obłuża, Oksywia, Babich Dołów i Pogórza. Jak podaje OPEC, powodem są prace inwestycyjne prowadzone przez miasto przy ul. Płk. Dąbka.

"Wymienione prace wykonywane są przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, aby zagwarantować dostawę ciepła od 1 października w sposób niezagrożony" - przekazał OPEC.

Przerwa w dostawie ciepłej wody obejmie 50 ulic w północnej części Gdyni Źródło zdjęcia: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni

Prace te są częścią większej inwestycji drogowej na Obłużu. To budowa m.in. dodatkowego odcinka ul. Dąbka wraz z nowym wiaduktem i buspasem. Wartość inwestycji przekracza 18 milionów zł, a wszystkie prace mają potrwać do maja 2027 roku.