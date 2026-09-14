Część mieszkańców Gdyni cztery dni bez ciepłej wody
"Chwilowa przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej, przed uruchomieniem sezonu grzewczego, spowodowana jest inwestycją miejską polegającą na rozbudowie układu drogowego ul. Płk. Dąbka: między skrzyżowaniami z ul. Derdowskiego i ul. Andersa wraz z przebudową skrzyżowań i budową dodatkowego wiaduktu" - poinformowało Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni.
Mieszkańcy Gdyni bez ciepłej wody
Planowana przerwa obejmie dostawy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, a dotyczyć będzie czterech gdyńskich dzielnic: Obłuża, Oksywia, Babich Dołów i Pogórza. Jak podaje OPEC, powodem są prace inwestycyjne prowadzone przez miasto przy ul. Płk. Dąbka.
"Wymienione prace wykonywane są przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, aby zagwarantować dostawę ciepła od 1 października w sposób niezagrożony" - przekazał OPEC.
Prace te są częścią większej inwestycji drogowej na Obłużu. To budowa m.in. dodatkowego odcinka ul. Dąbka wraz z nowym wiaduktem i buspasem. Wartość inwestycji przekracza 18 milionów zł, a wszystkie prace mają potrwać do maja 2027 roku.