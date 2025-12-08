Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Zabił żonę i upozorował wypadek na torach. Usłyszał wyrok

Oskarżony o zabójstwo żony na styczniowej rozprawie
Zabił żonę i chciał upozorować wypadek. Mowy końcowe
Źródło: TVN24
Tomasz K. usłyszał wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo swojej żony. Jak ustalili śledczy, zaatakował ją młotkiem podczas kłótni w jej salonie kosmetycznym, a później upozorował wypadek kolejowy. Tomasz K. przyznał się do winy. Prokuratura żądała dla niego dożywocia.

Nieprawomocny jeszcze wyrok zapadł w poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Tomasz K. został skazany za zabójstwo żony na 25 lat więzienia. Mężczyzna odpowiadał też za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz zniszczenie mienia. Sąd skazał go na karę łączną 26 lat więzienia.

Dodatkowo K. musi zapłacić zadośćuczynienie w wysokości 150 tysięcy złotych oraz wpłacić 100 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonych oraz 11 tysięcy złotych świadczenia na rzecz Polskich Kolei Państwowych.

Chodzi o sprawę z 10 stycznia 2024 roku. Media informowały o tragicznym wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Mezowie (woj. pomorskie), w którym zginęła 31-letnia kierująca osobową skodą fabią. Jak się później okazało, nie był to wypadek. Według ustaleń śledczych, 31-letnią Jolantę zabił wcześniej jej mąż Tomasz K. i upozorował wypadek.

31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
Źródło: KP PSP w Kartuzach

Tomasz K. przyznał się do zbrodni. Motywem morderstwa był rozpad małżeństwa, z którym K. nie mógł się pogodzić.

Prokuratura chciała dożywocia

Prokurator Anna Grzech z Prokuratury Rejonowej w Kartuzach wnosiła o karę dożywotniego pozbawienia wolności i możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu kary 40 lat więzienia.

Podkreśliła, że sprawstwo oskarżonego nie budzi wątpliwości i jest też oparte na materiale dowodowym, m.in. filmie z monitoringu i na materiałach DNA.

– Motyw był ustalany dodatkowo poprzez zeznania świadków i opinię biegłego psychologa, który bardzo jednoznacznie podkreślił, że Tomasz K. jest osobą o zaburzonej osobowości borderline typu impulsywnego – mówiła prokurator.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
Miał zabić żonę i upozorować wypadek. Matka ofiary zwróciła się do oskarżonego
31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
Zabił żonę i upozorował wypadek na przejeździe kolejowym. Rodzina kobiety przerywa milczenie
31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
Miał zamordować żonę i upozorować wypadek na torach. Ruszył proces

Zaznaczyła, że Tomasz K. w czasie, gdy małżeństwo było w separacji, nie radził sobie z odrzuceniem i z chronicznym poczuciem pustki. Dlatego targnął się na życie żony. Podkreśliła, że podsądny nie mógł sobie poradzić z tym, że Jolanta K. świetnie sobie radzi w życiu, prowadzi biznes i układa sobie życie prywatne.

Powiedziała, że oskarżony wcześniej zniszczył samochód pokrzywdzonej, a gdy zobaczył żonę w objęciach innego mężczyzny, zaczął planować zabójstwo. W tym czasie spreparował m.in. listy z pogróżkami, co zdaniem prokuratury świadczy o zamiarze zmanipulowania organów ścigania po zabójstwie.

Biegły stwierdził, że oskarżony zadał żonie co najmniej 11 ciosów w głowę. Prokurator dodała, że dwa z nich spowodowały złamanie podstawy czaszki. Później zapakował ciało do auta, wywiózł je na przejazd kolejowy w Mezowie, gdzie ciało żony przełożył na miejsce kierowcy.

– To realizacja wcześniej zaplanowanego planu. Misternie zaplanowanego. Oskarżony doskonale wiedział, o której przyjeżdżają pociągi relacji Kartuzy – Gdańsk-Wrzeszcz – dodała, podkreślając przy tym, że nie ma żadnych wątpliwości, że zbrodnia została zaplanowana. Zaznaczyła, że podsądny jest osobą wyzbytą uczuć wyższych.

Obrońca: oskarżony nie chciał zabić

Obrońca oskarżonego mecenas Marcin Lipski wnosił o karę poniżej 25 lat pozbawienia wolności i nie zgodził się z wersją przedstawioną przez prokuratora. Jego zdaniem zbrodnia nie była zaplanowana i nie ma na to dowodów. Według mecenasa nie da się wykluczyć, że zamiar zabójstwa powstał, gdy K. przyjechał do zakładu kosmetycznego pokrzywdzonej.

– Oskarżony wyjaśnił, że chciał zrobić coś złego, ale nie chciał zabić. Chciał kolejny raz uszkodzić samochód pokrzywdzonej i wyłącznie w tym celu zabrał ze sobą młotek – zaznaczył mec. Lipski.

Zdaniem adwokata nie ma podstaw do orzeczenia dożywotniego pozbawienia wolności. Zaznaczał, że taka kara grozi wtedy, gdy zbrodnia ma motyw seksualny lub rabunkowy. Podkreślił, że oskarżony nie był karany i miał świadomość swojej choroby.

Mecenas wskazywał też, że ostatnio w podobnych sprawach – zabójstw kobiet przez partnerów – sąd w Gdańsku orzekał kary do 25 lat pozbawienia wolności.

Tomasz K. w mowie końcowej stwierdził, że wszystkich przeprasza i nie ma godziny, żeby nie żałował zbrodni.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: TVN24/PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Sprawy sądowe w PolsceWyroki sądowe w PolscePomorze
Czytaj także:
shutterstock_1967218609 (1)
Co się dzieje z Apple? "Nie można patrzeć na imprezę przez szybę"
BIZNES
Ruszył proces Grzegorza Brauna
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Rozpoczął się proces Grzegorz Brauna
WARSZAWA
Potem wyprzedził pojazd i uderzył w niego
Były marszałek skazany po kolizji na S3
Lubuskie
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Pod kołami samochodu zginął rowerzysta, kierowca uciekł
WARSZAWA
imageTitle
Japończyk tęskni za Polską. To docenił najbardziej
EUROSPORT
"To nie ja strzelałam w Ultimo. Więzienna historia Beaty Pasik". Reportaż "Superwizjera"
18 lat spędziła w więzieniu, zapewnia, że jest niewinna. Śledczy analizują akta
WARSZAWA
Wybory w Hongkongu
Smutne wybory w Hongkongu. Mogli wybrać tylko 20 z 90 deputowanych
Świat
Giorgia Meloni
Meloni wsparła Zełenskiego
Świat
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
System kaucyjny. Tyle opakowań zwrócono
BIZNES
Pitbull (zdj. ilustracyjne)
Dwulatek nie żyje po ataku psa na Zakintos. "Straciłem syna z oczu na 30 sekund"
Świat
imageTitle
Neymar idzie pod nóż. Mundial znów się oddala
EUROSPORT
Pożar buszu w Nowej Południowej Walii
Drzewo przygniotło strażaka. Nie przeżył
METEO
Maryla Rodowicz
Jak dobrze znasz piosenki Królowej Maryli? Quiz urodzinowy
Maciej Wacławik
Fale na teneryfie
Zabici w popularnej wśród turystów zatoce
Świat
Kradzież ozdób z miejskiej choinki
Z miejskiej choinki zniknęły ozdoby. "Czy w Szczecinie grasuje Grinch?"
Szczecin
Andrzej Domański
Minister finansów o nowej strategii USA: Europa musi przyspieszyć
BIZNES
Roztopy
Ostrzeżenia IMGW w części Polski
METEO
Kierwiński
"Zatrzymania dotyczące aktów sabotażu dzieją się niemal codziennie"
Polska
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Rowerzysta wjechał pod tramwaj
Łódź
"Komisja Europejska już widzi, że sama siebie kompromituje przewlekaniem"
List siedmiu liderów w sprawie pieniędzy dla Ukrainy. Podpisał go też Tusk
Świat
Sytuacja baryczna nad Europą
Nawet 16 stopni. To będzie "wiosna w grudniu"
METEO
Zarzuty dla 40-latka podejrzanego o zabójstwo
Zabił znajomego, ciało zakopał w worku przy garażach
Opole
shutterstock_2505374191
"Grzecznie daliśmy mu do zrozumienia". Zmowa na rynku i ponad 170 milionów kary
BIZNES
Zendaya w serialu "Euforia", reż. Sam Levinson
"To nasz najlepszy sezon". Co wiadomo o nowej odsłonie serialu "Euforia"?
Maciej Wacławik
imageTitle
"Chcieli mnie zwolnić, a teraz nie pozwalają odejść"
EUROSPORT
Kamal Aljafari
"Możliwość tworzenia przypłacają czasem własnym życiem"
Kultura i styl
Wizyta Putina w Indiach
Ceny ropy w górę po doniesieniach z Indii
BIZNES
imageTitle
Brak gwiazdora nie zaszkodził. Thunder dalej na zwycięskim szlaku
EUROSPORT
Policja po ataku zatrzymała dwóch mężczyzn
Mieli maczetę, zaatakowali lokal z kebabem
Wrocław
Blok przy Beethovena 3
Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów
Klaudia Kamieniarz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica