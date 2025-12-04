Wyjął nóż, bo nie chcieli mu sprzedać alkoholu. 55-latek usłyszał zarzuty Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji policjanci z Gdańska przyjęli w czwartek. Do samego zdarzenia doszło jednak kilka dni wcześniej. Do jednego z osiedlowych sklepów wszedł 55-latek, który chciał kupić kilka butelek piwa. Było już po godzinie 22, więc - zgodnie z obowiązującymi przepisami - ekspedient nie mógł sprzedać mu alkoholu.

- Mężczyzna zaczął się awanturować i wyganiać ze sklepu pozostałych klientów. Sytuacja zrobiła się szczególnie niebezpieczna, gdy w pewnym momencie wyjął z kieszeni nóż i zaczął nim wymachiwać. Swoją agresję skierował na obywatela Białorusi, który też był w sklepie. Trzymając w ręce nóż, przeklinał i kazał się wynosić z jego kraju. Mężczyzna był przestraszony, przepraszał, jednak agresor nie dawał za wygraną - mówi asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Dowiedz się więcej: Kolejne miasto bez nocnej sprzedaży alkoholu

55-latek usłyszał zarzuty

Ostatecznie nikt nie został ranny. Kiedy kilka dni później policjanci dostali zgłoszenie, rozpoczęli poszukiwania 55-latka.

- Zabezpieczyli monitoring, rozmawiali też z osobami, które mogły mieć przydatne informacje na temat zdarzenia i sprawcy. Dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu kryminalni ustalili tożsamość mężczyzny i jego adres. Na początku tygodnia 55-latek z Gdańska został zatrzymany w mieszkaniu swojej partnerki na terenie Gdańska - dodaje Chrzanowski.

Nie chcieli mu sprzedać alkoholu, wyjął z kieszeni nóż Źródło: KMP Gdańsk

Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania gróźb wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej oraz dopuszczenia się czynu o charakterze chuligańskim. 55-latek został objęty policyjnym dozorem, ma też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz sklepu, w którym doszło do zdarzenia.

Za tego typu przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Jednak jest to czyn o charakterze chuligańskim, dlatego sąd może dodatkowo zwiększyć karę o połowę.

Nie chcieli mu sprzedać alkoholu, wyjął z kieszeni nóż Źródło: KMP Gdańsk

OGLĄDAJ: TVN24 HD