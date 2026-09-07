Trójmiasto Szła na wieczór panieński, wtedy padł strzał. Policja zatrzymała podejrzanego

39-latka postrzelona podczas wieczoru panieńskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Joanna Zaykowska

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Policjanci zatrzymali 62-latka podejrzanego o oddanie strzału z wiatrówki do kobiety na gdańskiej Żabiance. Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych podczas kontroli drogowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim kilka sztuk pistoletów, łuk oraz wiatrówkę, z której miał paść strzał.

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Kobiety rozbiegły się w kierunku sklepów

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w piątek, 28 sierpnia, na stacji Gdańsk-Żabianka. Kobiety przyjechały do Trójmiasta na wieczór panieński. Po wysiadaniu z pociągu zeszły z peronu. Wtedy padł strzał. Pierwszą informację o zdarzeniu redakcja otrzymała za pośrednictwem Kontakt24.

Jedna z kobiet została trafiona. - Ogromny huk i szum w głowie. Nie czułam bólu, tylko straciłam orientację. Koleżanki nie wiedziały, co się ze mną dzieje. Trzymałam się za głowę, poczułam, że mam coś na skroni. Uciskałam to. Koleżanki powiedziały, że leci mi krew - relacjonowała poszkodowana.

Kobieta postrzelona z wiatrówki podczas wieczoru panieńskiego Źródło zdjęcia: Joanna Zaykowska

Chwilę później jedna z kobiet miała krzyknąć, że ktoś strzela. Uczestniczki wieczoru panieńskiego uciekły w kierunku pobliskich sklepów i zadzwoniły pod numer alarmowy 112.

Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego. Kobieta otrzymała pomoc, a następnie została przewieziona do szpitala. Policja przekazała, że jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Kobieta postrzelona z wiatrówki podczas wieczoru panieńskiego Źródło zdjęcia: Joanna Zaykowska

Źródło: Google Maps