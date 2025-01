16 palet katalogów zniknęło, kiedy dyrektorem MIIWŚ był Nawrocki. Śledztwo prokuratury

Prokuratura o kilka miesięcy przedłużyła śledztwo w sprawie zaginięcia ośmiu tysięcy katalogów z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Publikacje warte co najmniej 200 tysięcy złotych zniknęły, kiedy dyrektorem był Karol Nawrocki.

- To było około 16 palet książek, publikacji jednego tytułu "Katalog wystawy głównej, Muzeum II Wojny Światowej", wydrukowany na początku 2017 roku. Katalog, który jest podstawową publikacją, która opowiada o wystawie głównej, podsumowuje całą wystawę - mówił w grudniu 2024 roku dr Janusz Marszalec, wicedyrektor MIIWŚ. - Katalog był wydawany i przez chwilę sprzedawany do momentu przyjścia pana dyrektora Karola Nawrockiego, czyli do kwietnia 2017 roku - dodał.