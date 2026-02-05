Pijany potrącił kobietę i dziecko. Usłyszał zarzuty

Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w Czersku

25-letni mężczyzna, który pod wpływem alkoholu miał doprowadzić do poniedziałkowego wypadku na ulicy Targowej w Czersku (woj. pomorskie), usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego. O sprawie poinformowała nas oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach st. asp. Magdalena Zblewska. Z uwagi na ciężkie obrażenia dziecka, nietrzeźwość oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia, Kacprowi H. może grozić nawet kilkanaście lat więzienia.

Prokuratura wystąpiła o tymczasowy trzymiesięczny areszt i Sąd Rejonowy w Chojnicach zaakceptował jej wniosek.

Porzucił pojazd i uciekł

Przypomnijmy, że wstępne ustalenia policjantów wskazywały, że kierowca samochodu marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i potrącił 32-letnią kobietę oraz 7-letnie dziecko. Następnie porzucił pojazd i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Poszkodowane trafiły do szpitala. 7-letnia dziewczynka doznała ciężkich obrażeń ciała, które zagrażały jej życiu. 32-letnia kobieta także odniosła poważne obrażenia.

Mężczyzna, 25-letni mieszkaniec Czerska, został zatrzymany. Był pijany, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

