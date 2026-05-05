Trójmiasto Pijany potrącił kobietę i dziecko. Akt oskarżenia trafił do sądu Oprac. Natalia Grzybowska |

Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w Czersku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Rejonowa w Chojnicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 25-letniemu Kacprowi H. Mężczyzna stanie przed sądem za spowodowanie po pijanemu wypadku drogowego w Czersku i ucieczkę z miejsca zdarzenia, w którym liczne obrażenia odniosły idące chodnikiem 32-latka i jej kilkuletnia córka. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło przy ul. Targowej 2 lutego br. O sprawie poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Potrącił kobietę i dziecko. Był pijany

Poszkodowane odniosły liczne obrażenia

Z ustaleń śledztwa wynika, że Kacper H., gdy prowadził Volkswagena Passata, w organizmie miał 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, następnie na chodnik i potrącił prawidłowo idącą nim kobietę z dzieckiem. Kacper H. nie udzielił im pomocy, zbiegł z miejsca wypadku.

Kierowca Volkswagena stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik Źródło: KPP w Chojnicach

Prok. Wnuk przekazał, że obie pokrzywdzone w wypadku odniosły liczne obrażenia ciała, głównie różnego rodzaju złamania. Obie wymagały hospitalizacji. Obie przeszły operacje w chojnickim szpitalu. U jednej z nich stwierdzono m.in. złamanie kości skroniowej i stłuczenie mózgu, w następstwie którego doznała uszkodzenia nerwu twarzowego oraz niedowładu kończyn.

Kacper H. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Nadal przebywa w areszcie. W przeszłości nie był karany sądownie. Może grozić mu nawet 16 lat więzienia.

Źródło: Google Maps

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo