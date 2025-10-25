Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Gdzie się podziały dziki z Krynicy Morskiej? "Przyroda nie lubi pustki"

|
Pomnik dzików w Krynicy Morskiej
Plaża w Krynicy Morskiej
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
Od kilku lat jest maskotką tego miasta, w kilku miejscach postawiono nawet małe lub większe posągi z pojedynczym okazem lub całą rodziną. Mowa o Krynicy Morskiej i dzikach, których od lat w mieście nie brakowało. Zwierzęta spacerowały całymi stadami ulicami i deptakami, pojawiały się na plaży, a obecność turystów zdawała się im w ogóle nie przeszkadzać. Jak się jednak okazuje, w mieście pozostały już tylko rzeźby tych zwierząt. Dzików już nie ma.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Jeszcze w 2024 roku zimą podczas spaceru po Krynicy Morskiej można było spotkać dziki chodzące po mieście. Było ich bardzo dużo.
  • Dziś w mieście i okolicach nie ma żadnego żywego dzika, wszystkie zniknęły. Ostatnie były widziane w lutym tego roku.
  • Winny jest ASF, czyli afrykański pomór świń, groźna choroba zakaźna. Dotarł do Polski w 2014 roku, a na Mierzeję Wiślaną 10 lat później.
  • Powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim jest jednak przekonany, że dziki do Krynicy wrócą. - Proszę pamiętać jedno, przyroda nie lubi pustki - mówi.

Krynicę Morską znają prawie wszyscy - to niewielkie miasto w województwie pomorskim, leżące na Mierzei Wiślanej, pomiędzy Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, którzy odwiedzają ją przez cały rok.

W Polsce znana jest nie tylko z pięknej szerokiej plaży, ale zasłynęła także jako miasteczko kojarzone z dzikami. Zwierzęta od wielu lat były widywane regularnie na deptakach, spacerowały ulicami miasta całymi stadami.

Doczekały się nawet swoich pomników. W lipcu 2021 roku w centrum Krynicy stanął pomnik "dziczej rodziny", z którą zdjęcia robią sobie tysiące turystów.

Dzika ubranego w strój bosmana można też spotkać przy pirsie Komandorów w porcie jachtowym. Kolejna figurka stoi przy ulicy Portowej. Na okolicznych straganach nie brakuje też dzików maskotek. Co roku we wrześniu w Krynicy obchodzone jest nawet Święto Pieczonego Dzika.

Pomnik dzików w Krynicy Morskiej
Pomnik dzików w Krynicy Morskiej
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
Dzik w stroju bosmana przy pirsie Komandorów w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej
Dzik w stroju bosmana przy pirsie Komandorów w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Jednak przez ostatnie półtora roku sytuacja tych zwierząt zmieniała się diametralnie.

Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Pożar w sortowni
Duży pożar sortowni odpadów. Apel do mieszkańców
Polska
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Alarmy IMGW dla dziesięciu województw. Uwaga na silny wiatr
METEO
shutterstock_2031252569
Lotnisko zamknięte. To już czwarty taki incydent w ciągu miesiąca
Świat
Dorota Kania na konwencji PiS-u w Katowicach
"Zabawna, acz wymowna pomyłka" na konwencji PiS-u
Polska
imageTitle
Końcówki należą do niego. Ponownie zapewnił punkty Pogoni
EUROSPORT
imageTitle
Napoli ograło Inter w hicie włoskiej ekstraklasy
EUROSPORT
Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o "pierwszym zadaniu". "Proszę o to"
Polska
Marcin Kierwiński
"Możemy uważać, że to jest takie bredzenie starszego pana z Żoliborza"
Polska
imageTitle
Tym, co zrobił, zachwycił samego Kamila Stocha. "Szczęka mi opadła"
EUROSPORT
imageTitle
Popis Anglika w półfinale. "Czuję, że mogę wbić każdą bilę"
EUROSPORT
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
"Gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię"
BIZNES
imageTitle
Legendarny zawodnik nie przyznaje się do winy. Grozi mu olbrzymia kara
EUROSPORT
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
METEO
Donald Trump
Trump odwraca decyzję Bidena
BIZNES
Panteon Rzym zabytek Włochy
Spadł z muru Panteonu, nie żyje
Świat
Radosław Sikorski
Sikorski: Szokuje mnie to. Nie rozumiem, gdzie zabrnęli moi byli koledzy
Polska
imageTitle
Świetny występ Kamila Grabary w Bundeslidze
EUROSPORT
Tomasiak
Młody polski skoczek zaimponował w Klingenthalu
EUROSPORT
Donald Trump
Harris o Trumpie: to tyran, wielu klęka u jego stóp
Świat
Dwutlenek siarki z erupcji wulkanu Etna na Sycylii
Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"
METEO
Jacek Kurski
Kurski o mediach publicznych na konwencji PiS-u. Został upomniany przez Lichocką
Polska
imageTitle
Fissette podsumował rok pracy ze Świątek
EUROSPORT
Szkic przedstawiający Dahbię Benkired podczas procesu
To zszokowało cały kraj. Pierwszy raz kobiecie wymierzono najsurowszą karę
Świat
Wypadek
Uderzył w barierę i zderzył się z innym autem. Dwie osoby nie żyją
Kielce
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów
WARSZAWA
imageTitle
Krychowiak wrócił po latach. To był ostatni mecz w karierze?
EUROSPORT
Pakistańskie służby bezpieczeństwa
Pakistan ostrzega przed "otwartą wojną" z Afganistanem
Świat
Tallin, Estonia
Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"
Tatiana Serwetnyk
Bagno w Białowieskim Parku Narodowym
To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica