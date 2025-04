Co można zobaczyć i poczuć w goglach VR?

Gogle VR Źródło: Reuters

Wirtualna rzeczywistość (VR) to szybko zyskująca na popularności technologia, która umożliwia "przeniesienie" się do cyfrowego świata. Dzięki niej można poruszać się po wygenerowanych komputerowo miejscach w sposób bardziej realistyczny niż kiedykolwiek wcześniej. Technologia ta znajduje już zastosowanie nie tylko w rozrywce, ale także w edukacji, medycynie czy marketingu.

Wirtualna rzeczywistość (VR, ang. virtual reality) to technologia, która pozwala użytkownikowi "wejść" do cyfrowo stworzonego świata, w którym wszystko, co widzi i słyszy, a czasami nawet dotyka, jest wygenerowane komputerowo. Technologia ta od kilku lat dynamicznie rozwija się i zyskuje na popularności, a wartość światowego rynku VR szybko zbliża się do 100 miliardów dolarów. Co warto o niej wiedzieć? Jakie stwarza możliwości?

Wirtualna rzeczywistość (VR) - co to

Do skorzystania z wirtualnej rzeczywistości potrzebny jest odpowiedni sprzęt elektroniczny. Najważniejszym elementem są specjalne gogle VR, czyli zakładane na głowę "okulary", które zamiast szkieł mają szerokokątne wyświetlacze. Dzięki temu wyświetlają obrazy w taki sposób, że mamy wrażenie obecności w wygenerowanym środowisku - obraz widzimy nie tylko na wprost, ale również "kątem oka". Większość modeli gogli VR jest wyposażonych także w słuchawki, które rozszerzają wrażenia wizualne o wrażenia dźwiękowe.

Generowany komputerowo obraz w goglach VR jest dostosowywany do ruchów głowy użytkownika w taki sposób, by przy każdym skręcie głowy zmieniała się także perspektywa w wirtualnym świecie. Zamiast widzieć więc nieruchomy ekran przed sobą, użytkownik ma poczucie oglądania przestrzeni, która zdaje się go otaczać z każdej strony. Co więcej, urządzenie VR, z którego korzystamy, często wyposażone jest w systemy czujników, które śledzą ruchy osoby, która z niego korzysta. Dzięki nim, obraz na ekranie zmienia się, gdy kucamy, idziemy czy skaczemy, pogłębiając wrażenie, że naprawdę przebywa się w wirtualnym świecie.

Ponadto wiele systemów VR umożliwia korzystanie z dodatkowych urządzeń. Najczęściej to obsługiwane rękami kontrolery, takie jak np. rękawice (w symulacjach wykonywanie określonych czynności) czy tzw. kontrolery-różdżki (w grach komputerowych). Kontrolery te precyzyjnie śledzą ruchy naszych rąk i przenoszą je na ekran gogli. W ten sposób użytkownik może np. operować wirtualnego pacjenta, machać mieczem lub grać w tenisa.

Gogle wirtualnej rzeczywistości (Gogle VR) Źródło: PAP/AFP - Maciej Zieliński

VR nie tylko w grach

Najbardziej powszechnie znanym zastosowaniem technologii VR są gry komputerowe. Dzięki niej gracz ma możliwość "przeniesienia się" do wirtualnego świata - jego ruchy stają się ruchami bohatera w grze, a gesty wykonywane kontrolerami umożliwiają interakcję z otoczeniem. Gra staje się przez to realistyczna bardziej niż kiedykolwiek, a przez to także bardziej angażująca.

Jednak technologia ta jest wykorzystywana także na wiele innych sposobów, a mnogość jej zastosowań z roku na rok rośnie. VR wykorzystuje się dziś m.in. w szkoleniach przyszłych lekarzy i pielęgniarek. Dzięki specjalistycznym symulacjom mogą oni wykonywać swoje zadania i nabywać lub podnosić umiejętności nie narażając pacjentów na ryzyko.

VR ma także zastosowanie bezpośrednio w leczeniu pacjentów. Może być bowiem wykorzystywane do leczenia fobii, lęków czy Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) umożliwiając precyzyjne stopniowanie im kontaktu z określonymi czynnikami czy sytuacjami. Pacjent w ten sposób może doświadczać określonych rzeczy w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku. Przykładem takiego zastosowania wirtualnej rzeczywistości jest stworzony w 2022 roku po wybuchu wojny w Ukrainie program naukowców z Politechniki Łódzkiej, który pomagał uchodźcom poprzez specjalne sesje terapeutyczne.

- Uczestnik zapraszany jest do górskiego apartamentu (wygenerowanego w świecie wirtualnym - red.), w którym znajduje się część wypoczynkowa, kominek, panoramiczne okno, które pokazuje nam piękną panoramę z bardzo dużą głębią - mówiła TVN24 koordynatorka projektu dr Dorota Kamińska. Ćwiczenie w wirtualnej rzeczywistości - jak mówiła - ma na celu skierowanie myśli na tematy bardziej przyjemne lub neutralne. Jak dodała, technika ta jest wykorzystywana na całym świecie w leczeniu traum.

Wirtualna rzeczywistość - zastosowania

VR coraz częściej wykorzystują firmy do szkoleń swoich pracowników. BBC opisuje przykład firmy, która stworzyła platformę szkoleniową oferującą zespołom pracowniczym symulacje wirtualnych misji na Marsie. Uczestnicy, wcielając się w nich w roboty, współpracują ze sobą, rozwiązując wyzwania i ucząc się efektywnej komunikacji oraz pracy zespołowej.

VR znajduje również zastosowanie w marketingu, umożliwiając firmom prezentację produktów w nowatorski sposób. Dzięki aplikacjom VR firmy meblarskie czy wnętrzarskie mogą umożliwiać klientom wirtualne zwiedzanie pomieszczeń i dostosowywanie ich elementów do własnych potrzeb. Użytkownicy mogli np. zmieniać kolory szafek czy układ pomieszczenia, a następnie wykorzystać swoje wirtualne decyzje w prawdziwym remoncie.

Dzięki swoim rosnącym możliwościom technologia VR coraz częściej wykorzystywana jest również w innych dziedzinach, między innymi przemyśle, architekturze, turystyce, motoryzacji, sztuce czy szkoleniach wojskowych. Z każdym rokiem technologia VR staje się coraz bardziej zaawansowana ale też dostępna. Przewiduje się, że w przyszłości wirtualnej rzeczywistości będzie integralną częścią wielu branż. W jej rozwój inwestują m.in. największe firmy technologiczne, takie jak Apple, Meta czy Google.