Leon XIV mówi o rewolucji AI niemal językiem lewicy

Leon XIV już na starcie pontyfikatu zaznaczył, że chce być dla współczesnej debaty teologicznej i społecznej kimś, kim przed nieco ponad stu laty był dla Kościoła Leon XIII. Ten papież stał się twórcą nauczania społecznego Kościoła w czasach rewolucji przemysłowej, a kardynał Robert Prevost chciał zostać kimś takim w epoce rewolucji cyfrowej.

"Papież Leon XIII, w historycznej encyklice Rerum novarum, poruszył kwestię społeczną w kontekście pierwszej wielkiej rewolucji przemysłowej, a dziś Kościół dzieli się z wszystkimi swoim dziedzictwem nauki społecznej, aby odpowiedzieć na kolejną rewolucję przemysłową i rozwój sztucznej inteligencji, które stawiają nowe wyzwania w zakresie obrony godności ludzkiej, sprawiedliwości i pracy" - podkreślał Leon XIV w przemówieniu do kolegium kardynalskiego 10 maja 2025 roku.

I to zadanie - w kolejnych przemówieniach, wystąpieniach, a także dokumentach - jest powoli, ale systematycznie realizowane. Kolejne puzzle trafiają w swoje miejsca i pozwalają określić z coraz większą precyzją, jakie będzie nauczanie Leona XIV w tej sprawie.