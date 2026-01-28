Logo strona główna
|

Leon XIV mówi o rewolucji AI niemal językiem lewicy

Tomasz P. Terlikowski
Tomasz P. Terlikowski
Od początku pontyfikatu Leona XIV świat czeka na encyklikę o AI i rewolucji cyfrowej
Od początku pontyfikatu Leona XIV świat czeka na encyklikę o AI i rewolucji cyfrowej
Źródło: Riccardo De Luca/Anadolu via Getty Images
Być strażnikami twarzy i głosu - do tego wzywa chrześcijan, a konkretniej ludzi mediów i komunikacji, Leon XIV w Orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ten dokument może być traktowany jako szkic do oczekiwanej niemal od początku tego pontyfikatu encykliki na temat sztucznej inteligencji i rewolucji cyfrowej - pisze filozof i publicysta Tomasz P. Terlikowski.

Leon XIV już na starcie pontyfikatu zaznaczył, że chce być dla współczesnej debaty teologicznej i społecznej kimś, kim przed nieco ponad stu laty był dla Kościoła Leon XIII. Ten papież stał się twórcą nauczania społecznego Kościoła w czasach rewolucji przemysłowej, a kardynał Robert Prevost chciał zostać kimś takim w epoce rewolucji cyfrowej.

"Papież Leon XIII, w historycznej encyklice Rerum novarum, poruszył kwestię społeczną w kontekście pierwszej wielkiej rewolucji przemysłowej, a dziś Kościół dzieli się z wszystkimi swoim dziedzictwem nauki społecznej, aby odpowiedzieć na kolejną rewolucję przemysłową i rozwój sztucznej inteligencji, które stawiają nowe wyzwania w zakresie obrony godności ludzkiej, sprawiedliwości i pracy" - podkreślał Leon XIV w przemówieniu do kolegium kardynalskiego 10 maja 2025 roku.

I to zadanie - w kolejnych przemówieniach, wystąpieniach, a także dokumentach - jest powoli, ale systematycznie realizowane. Kolejne puzzle trafiają w swoje miejsca i pozwalają określić z coraz większą precyzją, jakie będzie nauczanie Leona XIV w tej sprawie.

Tomasz P. Terlikowski
Tomasz P. Terlikowski
Dr filozofii, publicysta, pisarz, działacz katolicki
