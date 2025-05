"Nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakim smogu informacyjnym żyjemy"

Skrzypek: nie zdajemy sprawy z tego, w jakim smogu informacyjnym żyjemy Źródło: TVN24

Faktycznie my sobie nie zdajemy sprawy z tego, w jakim smogu informacyjnym żyjemy na co dzień - mówił dziennikarz TVN24 Wojciech Skrzypek, opowiadając o najnowszym wydaniu podcastu "Czas przyszły" w TVN24+. Wyjaśnił między innymi, czym jest higiena cyfrowa.

W niedzielę w TVN24 Wojciech Skrzypek mówił o swoim podcaście "Czas przyszły", a także jego najnowszym odcinku dotyczącym higieny cyfrowej, o której rozmawiał z Magdaleną Bigaj, prezeską Fundacji "Instytut Cyfrowego Obywatelstwa".

Jak wyjaśnił Skrzypek, higiena cyfrowa "to jest taki zbiór dobrych praktyk, dobrych zachowań, które należy stosować, żeby w tym świecie cyfrowym nie zwariować".

Wśród dobrych praktyk używania technologii wymienił między innymi "wyłączenie powiadomień w niektórych aplikacjach". - To jest na przykład planowanie sobie, że przez godzinę dziennie będę pracować, nie używając telefonu, a przez kolejną godzinę dziennie w ogóle nie będę używać telefonu, ani żadnych innych ekranów - mówił.

- To jest o tyle ważne, że faktycznie my sobie nie zdajemy sprawy z tego, w jakim smogu informacyjnym żyjemy na co dzień. Na przykład oglądamy telewizję, przeglądając jednocześnie telefon - wskazał.

Skrzypek zapowiedział, że kolejny odcinek podcastu, który już czeka na premierę, jest o tym, "jak wygląda współczesne pole bitwy". - My ten podcast technologiczny robimy w kontekście tego, co nam najbliższe, czyli właśnie tych zjawisk społecznych, ale także politycznych, więc tematów jest dużo - przekazał.

