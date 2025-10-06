21-latek uciekając przed policjantami uderzył w radiowóz Źródło: TVN24

W nocy z soboty na niedzielę policjanci dostali zgłoszenie o kierowcy, który driftuje na parkingu przy jednym z marketów w Szczecinku (woj. zachodniopomorskie).

- Policjanci, którzy zostali zadysponowani do tego zdarzenia zauważyli pojazd, który odpowiadał podanemu rysopisowi. Kierujący pojazdem włączał się do ruchu i wjeżdżał właśnie na ulicę Jana Pawła II. Policjanci, używając sygnałów błyskowych i dźwiękowych, próbowali zatrzymać pojazd, lecz kierujący nie stosował się do nadawanych znaków - mówi asp. szt. Anna Matys, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Policyjny pościg

Mężczyzna zaczął uciekać. Policjanci zajechali mu drogę.

- Kierujący nie wyhamował i uderzył w policyjny radiowóz, na szczęście w tym zdarzeniu nikomu się nic nie stało, a policjanci przystąpili do dalszych czynności - dodaje Matys.

W pewnym momencie policjantowi udało się podbiec do bmw - otworzył drzwi auta i próbował wyciągnąć kluczyki ze stacyjki. Kierowca wcisnął jednak pedał gazu, ciągnąc funkcjonariusza po jezdni. W końcu uderzyli razem w latarnię. Wtedy policjant odpuścił.

Kierowca bmw, odjeżdżając, potrącił jeszcze policjantkę. Mężczyzna został zatrzymany kilkanaście metrów dalej przez inny, powiadomiony już o pościgu patrol.

Był pijany

- Mężczyzna jest nam znany, to 21-letni mieszkaniec Szczecinka - mówi oficer prasowa.

Policjanci zabezpieczyli jego krew do badań laboratoryjnych na obecność alkoholu i środków odurzających. 21-latek został jednak też zbadany w szpitalu alkomatem i wynik pokazał 2,5 promila.

Policjanci, którzy ucierpieli podczas interwencji, trafili do szpitala na badania - ich obrażenia nie zagrażają życiu.

21-latek czeka teraz w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych na dalsze czynności.

