Mieszkanki Szczecina o paraliżu tramwajów Źródło: TVN24

Od poniedziałku w Szczecinie nie kursują tramwaje z powodu trudnych warunków pogodowych i oblodzenia sieci trakcyjnej po marznących opadach deszczu i śniegu.

Do sprawy odniósł się we wtorek prezydent miasta, informując, że zajęcia w szczecińskich szkołach odbywają się dziś zgodnie z planem, ale komunikacja miejska nie wróciła jeszcze do normalnego funkcjonowania. Tramwaje nadal są unieruchomione, a miasto zapewniło komunikację zastępczą. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w poruszaniu się po mieście.

- Sytuacja nadal jest trudna, ale jest już stabilna. I na pewno jest dużo lepiej aniżeli wczoraj. Największą konsekwencją, która dotyka mieszkańców jest to, że nadal nie kursują tramwaje. Po ogromnej gołoledzi, z którą mieliśmy do czynienia wczoraj i przedwczoraj, mamy stan niezmienny. Większość trakcji w Szczecinie jest niestety zamarznięta. Do tego stopnia, że nie da się puścić normalnie tramwajów. Wprawdzie one wczoraj z rana wszystkie wyjechały na trasy, ale bardzo szybko utknęły, ponieważ prąd nie lubi się z wodą i tramwaje nie były w stanie dalej jechać. Niektóre z nich nadal nie zostały wycofane i są widoczne na mieście ze złożonymi pantografami. Pojazdy kompletnie przymarzły. To będzie ciężka praca, aby to wszystko doprowadzić do porządku - poinformował zastępca prezydenta Szczecina, odpowiedzialny m.in. za transport publiczny, Łukasz Kadłubowski.

Zastępca prezydenta Szczecina o paraliżu tramwajów Źródło: TVN24

Uruchomiono komunikację zastępczą

W związku z zaistniałą sytuacją miasto uruchomiło autobusową komunikację zastępczą, która funkcjonuje od godziny 5 rano. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wyznaczył sześć tymczasowych tras autobusowych oznaczonych jako "za tramwaj". Autobusy kursują z różną częstotliwością - co 10, 15, 20 lub 30 minut. Najczęściej, co 10 minut, jeżdżą pojazdy na trasie Gumieńce - plac Kościuszki. Co 15 minut autobusy kursują m.in. z dworca Niebuszewo przez ul. Niemierzyńską na os. Zawadzkiego oraz ze Stoczni Szczecińskiej przez ul. Piłsudskiego na plac Kościuszki. Pozostałe trasy obejmują połączenia m.in. z Turkusowej na Basen Górniczy, z Gocławia na Pomorzany oraz z os. Zawadzkiego przez ul. Mickiewicza na plac Kościuszki.

Równolegle ZDiTM poinformował o wydłużeniu tras pięciu regularnych linii autobusowych. Linia 57 kursuje z Warszewa przez ul. Niemcewicza i al. Wyzwolenia na plac Rodła, linia 61 z Podjuch na Potulicką, linia 87 z Podborza na pętlę Potulicka, linia 99 na trasie Gocław – Stocznia Szczecińska – Kołłątaja, a linia 103 z Polic przez Głębokie na os. Zawadzkiego.

Władze miasta apelują do mieszkańców o zaplanowanie porannych dojazdów innymi środkami transportu. Jednocześnie zapewniają, że gdy tylko warunki pogodowe się poprawią, tramwaje natychmiast wrócą na swoje trasy.

