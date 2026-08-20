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Szczecin

Tajne laboratorium, narkotyki i Meksykanie. Sądowy finał policyjnej akcji

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Produkowali metamfetaminę. Dwaj Meksykanie staną przed sądem
Zlikwidowana fabryka narkotyków. Akcja CBŚP
Źródło wideo: Polska Policja
Źródło zdj. gł.: Polska Policja
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Dwaj Meksykanie staną przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Prokuratura zarzuca im udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcję metamfetaminy. Tajne laboratorium odkryli policjanci podczas akcji CBŚP.

Akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Meksyku trafił do sądu w Szczecinie. Mężczyźni mają odpowiadać za udział w grupie przestępczej zajmującej się produkcją i handlem narkotykami. Według ustaleń śledczych, grupa działała od połowy lipca do początku września 2025 roku na terenie województw: zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Zlikwidowana fabryka metamfetaminy
Zlikwidowana fabryka metamfetaminy
Źródło zdjęcia: Polska Policja

Chemik z Meksyku

Według wyjaśnień, jakie złożyli zatrzymani Meksykanie, zostali oni zwerbowani w Meksyku i sprowadzeni do Polski do pracy przy produkcji metamfetaminy. Jeden z mężczyzn twierdził, że miał pełnić funkcję głównego chemika. Prokurator zarzuca im wyprodukowanie ponad 1,2 kilograma metamfetaminy.

Podczas śledztwa zabezpieczono także ponad 354 kilogramy mieszaniny chemicznej zawierającej BMK, czyli substancję wykorzystywaną do produkcji narkotyku. Zdaniem śledczych z zabezpieczonych składników można było uzyskać około 120 kilogramów metamfetaminy. Zatrzymani Meksykanie za każdy wyprodukowany kilogram mieli płacone ponad 250 euro. 

Z ustaleń śledztwa wynika również, że członkowie grupy nie tylko wytwarzali, ale też przemycali marihuanę i metamfetaminę z Hiszpanii do Polski. Narkotyki trafiać miały do sprzedaży na terenie całego kraju.

Produkowali metamfetaminę. Dwaj Meksykanie staną przed sądem
Produkowali metamfetaminę. Dwaj Meksykanie staną przed sądem
Źródło zdjęcia: Polska Policja

Akcja CBŚP

Policjanci z CBŚP zatrzymali obu mężczyzn 3 września 2025 roku. Mężczyźni przebywali na jednej z posesji w powiecie świeckim, gdzie działało laboratorium wytwarzające narkotyki.

Zlikwidowana fabryka metamfetaminy. Akcja CBŚP
Zlikwidowana fabryka metamfetaminy. Akcja CBŚP
Źródło zdjęcia: Polska Policja

Na miejscu funkcjonariusze znaleźli specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do produkcji narkotyków, między innymi reaktor o pojemności 850 litrów oraz butle z gazami technicznymi. Policjanci ustalili, że Meksykanie sami przeprowadzali cały chemiczny proces produkcji metamfetaminy.

Zatrzymani częściowo przyznali się do zarzutów. Obaj pozostają w areszcie od września ubiegłego roku. Teraz ich sprawą zajmie się sąd. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
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Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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