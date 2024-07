16-latek zatruty fentanylem. To pierwszy przypadek w tym regionie

16-letni pacjent po zażyciu fentanylu trafił w poniedziałek do Kliniki Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć szczecińskiego szpitala "Zdroje". To pierwszy w regionie przypadek zatrucia tym lekiem opioidowym.

- Był to wyjazd zespołu ratownictwa medycznego, którego byłem kierownikiem, do pacjenta nieprzytomnego, siniejącego. Na miejscu, w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych, ujawniliśmy zażycie fentanylu. Zadziałaliśmy zgodnie ze standardami medycznych czynności ratunkowych, co spowodowało, że uratowaliśmy życie temu pacjentowi - przyznał w rozmowie z TVN24 ratownik medyczny Tomasz Kubiak. 16-latek odzyskał świadomość jeszcze w trakcie transportu do szpitala.