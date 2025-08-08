Logo strona główna
Szczecin

Pierwsza noc bez sprzedaży alkoholu. Prohibicja weszła w życie

39-latek został przyłapany na kradzieży alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
W Szczecinie po godzinie 23 nie kupisz alkoholu
Źródło: TVN24
Komenda Miejska Policji w Szczecinie potwierdziła, że obowiązujący od 8 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie został złamany w żadnym ze sklepów monopolowych w mieście. Z obowiązujących przepisów nie wszyscy są jednak zadowoleni. Przedsiębiorcy prowadzący sklepy monopolowe chcą zaskarżyć uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Od północy do godziny 6.00 szczecińscy policjanci nie zanotowali interwencji związanych z łamaniem zakazu sprzedaży alkoholu - przekazała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie aspirant Ewelina Gryszpan.

Zapytana, czy były prowadzone wzmożone kontrole okolic sklepów monopolowych, stacji benzynowych itp., Gryszpan podkreśliła, że policjanci podczas nocnych służb "zwracają uwagę na wszelkie przypadki łamania prawa, w tym również na łamanie przepisu art. 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi".

Ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w kolejnym mieście

Ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu w kolejnym mieście

Trójmiasto
Ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą w Warszawie odsuwa się w czasie

Ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą w Warszawie odsuwa się w czasie

WARSZAWA

Nie wszyscy są zadowoleni

Przyjęta w czerwcu przez Radę Miasta Szczecina uchwała zakazuje między godziną 23.00 a 6.00 sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego chcą ją zaskarżyć przedsiębiorcy prowadzący sklepy monopolowe. Argumentują, że przed wprowadzeniem nowego prawa lokalnego nie odbyły się pełne konsultacje. Przeciwko nocnemu zakazowi sprzedaży alkoholu wypowiedzieli się szczecińscy politycy Konfederacji.

W Szczecinie działało dotychczas około 20 punktów całodobowej sprzedaży alkoholu. W tym tygodniu w wielu sklepach monopolowych pojawiły się kartki z informacjami, że od 8 sierpnia zmienią się godziny pracy. Sklep będzie otwarty do godz. 23.00 lub 24.00.

Część samorządów stawia na nocną prohibicję

Nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy z województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Spośród dużych miast nocny zakaz, na całym obszarze, wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz, Biała Podlaska i Gdańsk. Prohibicja tylko w śródmieściu, na starówce, obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i Kielcach.

Dwa projekty uchwał w sprawie nocnego ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przygotowano w Warszawie. Mają zostać przekazane do opiniowania w dzielnicach.

TVN24 HD
Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

