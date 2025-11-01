Szczecin. Awantura w centrum miasta Źródło: Bandyci drogowi

Daniel B. i Mike P. zostali oskarżeni o pobicie taksówkarza na szczecińskim Podzamczu oraz kierowanie gróźb karalnych wobec mężczyzny. P. został też oskarżony o uszkodzenie samochodu taksówkarza. Zarzucanych im czynów sprawcy - jak podała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - dopuścili się w ramach występków o charakterze chuligańskim. Akt oskarżenia obejmuje też Klaudię T., która również miała kierować groźby pod adresem zaatakowanego mężczyzny.

Prośba o pomoc, a później "scysja" i pobicie

Do zdarzenia doszło w styczniu 2025 roku.

Jak ustaliła prokuratura, kobieta kierująca mercedesem wjechała w ulicę Wielką Odrzańską "pod prąd". Z naprzeciwka nadjechał taksówkarz i zastawił jej pojazd. Prokuratura w komunikacie informuje, że kobieta telefonicznie poprosiła o pomoc swoich znajomych. Z ratunkiem pospieszył Mike P. oraz Klaudia T. Na miejscu był też Daniel B. We troje podeszli do samochodu, w którym siedział kierowca taksówki i zaczęli krzyczeć w jego kierunku. Taksówkarz rozpylił gaz w ich kierunku. "Wówczas między obecnymi osobami doszło do scysji, podczas której podejrzani dokonali pobicia pokrzywdzonego, kierowali do niego groźby karalne oraz uszkodzili jego samochód" - wymienia prokuratura.

Początkowo w zdarzeniu brali udział taksówkarz, kierująca mercedesem oraz mężczyzna i kobieta podróżujący bmw Źródło: Bandyci drogowi

W awanturę włączył się też przypadkowy przechodzień Źródło: Bandyci drogowi

Pokrzywdzony po zdarzeniu miał między innymi złamaną kość nosową.

Bezpośrednio po zdarzeniu śledczy informowali, że "Mike P. groził pokrzywdzonemu mężczyźnie przedmiotem przypominającym broń palną".

Podejrzani nie przyznali się do stawianych im zarzutów. 33-letni Daniel B. i 30-letnia Klaudia T. w przeszłości byli karani sądownie. 29-letni Mike P. jest osobą niekaraną.

Za udział w bójce lub pobiciu oraz za zniszczenie mienia grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Groźby karalne są zagrożone karą do trzech lat więzienia.

W przypadku przestępstw o charakterze chuligańskim sąd wymierza karę surowszą.