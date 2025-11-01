Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Napaść na taksówkarza w centrum Szczecina. Jest akt oskarżenia

W awanturę włączył się też przypadkowy przechodzień
Szczecin. Awantura w centrum miasta
Źródło: Bandyci drogowi
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec trzech osób, które odpowiedzą za napaść na taksówkarza, do którego doszło w centrum Szczecina. Mężczyzna został zwyzywany, a potem doszło do pobicia.

Daniel B. i Mike P. zostali oskarżeni o pobicie taksówkarza na szczecińskim Podzamczu oraz kierowanie gróźb karalnych wobec mężczyzny. P. został też oskarżony o uszkodzenie samochodu taksówkarza. Zarzucanych im czynów sprawcy - jak podała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - dopuścili się w ramach występków o charakterze chuligańskim. Akt oskarżenia obejmuje też Klaudię T., która również miała kierować groźby pod adresem zaatakowanego mężczyzny.

Najpierw wyzwiska, potem rękoczyny. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najpierw wyzwiska, potem rękoczyny. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty

Prośba o pomoc, a później "scysja" i pobicie

Do zdarzenia doszło w styczniu 2025 roku.

Jak ustaliła prokuratura, kobieta kierująca mercedesem wjechała w ulicę Wielką Odrzańską "pod prąd". Z naprzeciwka nadjechał taksówkarz i zastawił jej pojazd. Prokuratura w komunikacie informuje, że kobieta telefonicznie poprosiła o pomoc swoich znajomych. Z ratunkiem pospieszył Mike P. oraz Klaudia T. Na miejscu był też Daniel B. We troje podeszli do samochodu, w którym siedział kierowca taksówki i zaczęli krzyczeć w jego kierunku. Taksówkarz rozpylił gaz w ich kierunku. "Wówczas między obecnymi osobami doszło do scysji, podczas której podejrzani dokonali pobicia pokrzywdzonego, kierowali do niego groźby karalne oraz uszkodzili jego samochód" - wymienia prokuratura.

Początkowo w zdarzeniu brali udział taksówkarz, kierująca mercedesem oraz mężczyzna i kobieta podróżujący bmw
Początkowo w zdarzeniu brali udział taksówkarz, kierująca mercedesem oraz mężczyzna i kobieta podróżujący bmw
Źródło: Bandyci drogowi
W awanturę włączył się też przypadkowy przechodzień
W awanturę włączył się też przypadkowy przechodzień
Źródło: Bandyci drogowi

Pokrzywdzony po zdarzeniu miał między innymi złamaną kość nosową.

Bezpośrednio po zdarzeniu śledczy informowali, że "Mike P. groził pokrzywdzonemu mężczyźnie przedmiotem przypominającym broń palną".

Podejrzani nie przyznali się do stawianych im zarzutów. 33-letni Daniel B. i 30-letnia Klaudia T. w przeszłości byli karani sądownie. 29-letni Mike P. jest osobą niekaraną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pobicie taksówkarza. Dwaj mężczyźni z zarzutami

Pobicie taksówkarza. Dwaj mężczyźni z zarzutami

Poznań
Przyłożyli mu broń do głowy i kazali zmienić trasę. Takiej reakcji się nie spodziewali

Przyłożyli mu broń do głowy i kazali zmienić trasę. Takiej reakcji się nie spodziewali

Trójmiasto

Za udział w bójce lub pobiciu oraz za zniszczenie mienia grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Groźby karalne są zagrożone karą do trzech lat więzienia.

W przypadku przestępstw o charakterze chuligańskim sąd wymierza karę surowszą.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bandyci drogowi

Udostępnij:
TAGI:
SądSzczecinDrogi w Polsce
Czytaj także:
Wnętrza Wielkiego Muzeum Egipskiego
Ramzes wita turystów, a Sisi świat. Egipt prezentuje nową wizytówkę
Świat
pies bernardyn
Dwa psy wymknęły się z posesji. Jeden z nich pogryzł 11-latkę
WARSZAWA
imageTitle
Barcelona chce zatrzymać Rashforda. Musi pójść na ustępstwa
EUROSPORT
Skytinel
Rozświetlił nocne niebo nad Małopolską. Nagranie
METEO
shutterstock_2577151519
"Zaginione" testamenty, rodzinne konflikty i zaskakujące decyzje
Maja Piotrowska
forum-1049285416 (1)
Ogłosiła zwycięstwo w wyborach. Wynik: 97,6 procent
Świat
Cmentarz Rakowicki w Krakowie
Na początku nikt ważny nie chciał tam spocząć. Potem pojawiła się nawet "cmentarna patodeweloperka"
Kraków
Heidi Klum
Królowa Halloween znów to zrobiła. To przebranie tworzyli kilka miesięcy
Kultura i styl
biuro
Dodatkowy dzień wolny od pracy
BIZNES
Kwesta na Starych Powązkach
"To niezwykła sprawa, że możemy brać w tym udział i podtrzymywać pamięć"
WARSZAWA
imageTitle
Długo na to czekał. Przebudzenie Polaka i pierwszy gol
EUROSPORT
Zaginiona Olga Łuczyńska
Powiedziała, że jest na wakacjach. Ślad się urwał. Olga zaginęła 26 lat temu
Alicja Glinianowicz
Kenya
Masa ziemi osunęła się na domy. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Dobre relacje to dobre życie
"Nigdy nie jestem dość dobry". Schemat z dzieciństwa bywa życiowym ciężarem
Anna Bielecka
Laser wycelowany w samolot nad Nowym Targiem
Laser wycelowany w samolot. Dziewięciolatka odwiedziła policja
Kraków
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
"Uważajmy w tych okolicach, które wydają nam się znajome"
Polska
Bojownik grupy terrorystycznej Hamas
Hamas przekazał kolejne szczątki. Izrael: nie należą do zakładników
Świat
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Wykradziono dane tysięcy klientów. Ostrzeżenie
BIZNES
Interwencja straży miejskiej w Wilanowie
Groził pobiciem i podpaleniem mieszkania. Zaatakował strażników miejskich
WARSZAWA
imageTitle
Niecodzienny mecz NBA. Zagrają w Dia de los Muertos
EUROSPORT
imageTitle
Cash skoncentrowany na kadrze. "Jesteśmy w dobrej sytuacji"
EUROSPORT
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Były duże kłopoty z płatnościami. "Atak typu DDoS"
BIZNES
Cmentarz Centralny w Szczecinie
Polacy ruszyli na cmentarze. Tłumy i kwesty na ratowanie zabytków
Szczecin
Napadli na seniora i ukradli kosztowności. Straty sięgają 2 mln złotych
Weszli do domu 85-latka, straty oszacowano na dwa miliony złotych. Są zarzuty
Katowice
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Inwersja w Karkonoszach. W Tatrach leży śnieg
METEO
Kadr Na Kino 1.11.2025
Polski film o wampirach, finansowe tarapaty reżysera i apel Billie Eilish
KADR NA KINO
Wybuch rurociągu paliwowego pod Moskwą
"Cios" w armię Putina pod Moskwą
Świat
Magda Łucyan
"Nie możemy przestać, nawet jeżeli czasem czujemy, że i nas ta tematyka przytłacza"
Polska
Policja opublikowała rysopis podejrzewanego
Powalił na ziemię, kopał po całym ciele. Policja szuka sprawcy pobicia kobiety
WARSZAWA
imageTitle
Beenhakker, Brychczy, Jota. Ich stracił sport
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica