Pożar bloku mieszkalnego w Przecławiu (Zachodniopomorskie)

Chwilę przed godziną 2 dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach otrzymał zgłoszenie o pożarze tarasu w jednym z budynków szeregowych w Przecławiu (woj. zachodniopomorskie). Gdy na miejsce dotarły pierwsze zastępy, ogień obejmował już nie tylko taras na poziomie gruntu, ale również poddasza przylegających segmentów. Jak przekazał st. bryg. Przemysław Grzybowski, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach, pożar bardzo szybko rozprzestrzenił się na pozostałe części budynku.

W ciągu kilku godzin ogień doprowadził do poważnych zniszczeń. Trzy mieszkania spłonęły całkowicie, ale pozostałe również nie nadają się już do zamieszkania. Zniszczony został także jeden z samochodów zaparkowanych w pobliżu.

Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani, nikt z lokatorów nie odniósł obrażeń. Niegroźnie ranny został natomiast jeden ze strażaków uczestniczących w akcji.

W działaniach brało udział 14 zastępów straży pożarnej, w tym jednostki ze Szczecina, Polic, Kołbaskowa i Smolęcina. Około godziny 6 sytuacja została opanowana, jednak strażacy nadal dozorują pogorzelisko.

