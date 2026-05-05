Szczecin Wypadek podczas wycinki drzew. Nie żyje mężczyzna Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Świdwinie w województwie zachodniopomorskim

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek około godziny 8 w pobliżu drogi krajowej numer 10, pomiędzy Krzeckiem a Sławoborzem, doszło do śmiertelnego wypadku podczas wycinki drzew. - Według wstępnych ustaleń podczas prac na terenie miejscowości Krzecko ciągnięte przez operatora pojazdu rolniczego drzewo przewróciło się na stojącego w pobliżu mężczyznę - przekazała młodszy aspirant Małgorzata Szablewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.

Wypadek podczas wycinki drzew Źródło: KP PSP w Świdwinie

Zmarły to pracownik firmy prowadzącej wycinkę w wieku około 60 lat.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

OGLĄDAJ: TVN24