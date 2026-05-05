Wypadek podczas wycinki drzew. Nie żyje mężczyzna
We wtorek około godziny 8 w pobliżu drogi krajowej numer 10, pomiędzy Krzeckiem a Sławoborzem, doszło do śmiertelnego wypadku podczas wycinki drzew. - Według wstępnych ustaleń podczas prac na terenie miejscowości Krzecko ciągnięte przez operatora pojazdu rolniczego drzewo przewróciło się na stojącego w pobliżu mężczyznę - przekazała młodszy aspirant Małgorzata Szablewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie.
Zmarły to pracownik firmy prowadzącej wycinkę w wieku około 60 lat.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Świdwinie