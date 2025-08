Śmierć przed sklepem monopolowym. Policja szuka dwóch mężczyzn

Śmierć przed sklepem monopolowym w Policach Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło około godziny 5 rano w niedzielę przed jednym ze sklepów monopolowych w Policach. Młody mężczyzna został ugodzony nożem w szyję. W ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie potwierdziła w rozmowie z TVN24, że w Policach "doszło do zdarzenia z użyciem noża". Ranny mężczyzna zmarł w szpitalu.

Prokuratura początkowo mówiła o jednym napastniku. - Trwają szeroko zakrojone czynności mające na celu zatrzymanie sprawcy. Trwa postępowanie, gdy prokurator otrzyma wszystkie materiały, podejmie decyzję o wszczęciu śledztwa i kwalifikacji prawnej czynu - dodała.

W poniedziałek rano policja poinformowała, że mężczyzna został zatrzymany. Informacja została jednak szybko zdementowana.

Opublikowano wizerunek poszukiwanych mężczyzn

W poniedziałek po południu Komenda Powiatowa Policji w Policach opublikowała komunikat, w którym przekazała, że poszukuje dwóch mężczyzn związanych ze sprawą zabójstwa, do którego doszło w Policach w dniu 3 sierpnia 2025 roku około godziny 4 nad ranem na deptaku spacerowym przy ulicy Wyszyńskiego.

Poszukiwani mężczyźni to: 23-letni Mateusz Gołębiowski oraz 23-letni Dawid Szustakiewicz.

"W przypadku rozpoznania wyżej wymienionych osób prosimy o niepodejmowanie samodzielnych działań, a natychmiastowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Policach tel. 47 78 26 511, albo z najbliższą jednostką Policji tel. alarmowy 112" - zaapelowała policja.

Opublikowano wizerunek podejrzewanych Źródło: Policja Zachodniopomorska

Policja o poszukiwaniu mężczyzn Źródło: TVN24

Właściciel sklepu: przepychanka słowna, a później bójka

Reporterka TVN24 rozmawiała z właścicielem sklepu, przed którym doszło do ataku nożownika.

- To się wydarzyło przed sklepem. Troje osób, dwóch mężczyzn i kobieta, podeszli do okienka, w tym momencie zostali zaczepieni przez dwóch naćpanych, młodych mężczyzn. Przepychanka słowna i chwilę później już była bójka. Dwóch napastników skoczyło na jednego, zaczęli go okładać, kopać - bo się przewrócił - i zadawać ciosy nożem w szyję. Trwało to krótko, zaczęli uciekać. Poszkodowany wstał, próbował ich gonić, ale po chwili upadł - zrelacjonował mężczyzna.

Zabójstwo przed sklepem monopolowym w Policach Źródło: TVN24

Świadkiem całej sytuacji była pracownica sklepu monopolowego, która od razu wezwała policję. Całe zdarzenie zarejestrował monitoring, który właściciel przekazał policji.

Jak powiedział właściciel sklepu, napastnicy byli zamaskowani - jeden miał kominiarkę, a drugi kask.

Relacja właściciela sklepu monopolowego w sprawie ataku nożownika Źródło: TVN24

Sklep pod lupą radnego

Lokalne media podają, że całodobowy sklep przy ulicy Wyszyńskiego w Policach jest miejscem częstych interwencji policji, dochodzi tam do awantur, a okoliczni mieszkańcy skarżą się na zakłócanie ciszy nocnej i przypadki dewastacji. Jak ustaliła PAP, miejski radny Waldemar Bubiłek 23 czerwca 2025 roku skierował w tej sprawie interpelację do burmistrza Polic Krystiana Kowalewskiego. Powołując się na rozmowy z mieszkańcami, ale też z dzielnicowym, napisał, że w okolicy sklepu "regularnie dochodzi do zakłócania porządku publicznego". Podkreślił, że najgorzej jest w weekendy i podczas imprez masowych odbywających się w Policach. "Co szczególnie niepokojące, policja posiada udokumentowane przypadki sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym" - zaznaczył Bubiłek. Zaapelował do burmistrza o wszczęcie procedury "zmierzającej do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych temu podmiotowi". W odpowiedzi na interpelację 4 lipca przewodniczący RM w Policach Artur Echaust poinformował, że toczy się już postępowanie administracyjne o cofnięcie z urzędu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym sklepie.

