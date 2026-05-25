Szczecin Szokująca prędkość w terenie zabudowanym. 2000 zł mandatu Oprac. Rafał Molenda |

Kierowca dostał dwa tysiące mandatu Źródło wideo: KPP w Goleniowie Źródło zdj. gł.: KPP w Goleniowie

2000 zł mandatu, 14 punktów karnych i zatrzymane prawo jazdy - to konsekwencje, jakie poniósł 26-latek zatrzymany przez policjantów drogówki z Goleniowa. Kierowca Volkswagena w terenie zabudowanym osiągnął prędkość 113 km/h. Na ulicy obowiązywało ograniczenie do 50 km/h.

Jak poinformowała Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, do zdarzenia doszło w miejscowości Modrzewie koło Goleniowa.

- Policjanci podczas działań prowadzonych na terenie powiatu zwrócili uwagę na kierującego pojazdem marki Volkswagen, który znacząco przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. Pomiar wykazał, że 26-latek poruszał się z prędkością 113 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h - informuje sierż. Martyna Kowalska.

Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2000 złotych. Na jego konto trafiło także 14 punktów karnych. Policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na trzy miesiące.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość wciąż jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. W 2025 roku na polskich drogach doszło do 20 925 wypadków, w których zginęło 1 660 osób, a 24 590 zostało rannych.