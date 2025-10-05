Pożar domu, w którym mieszkało kilkanaście osób. "Teraz nie mamy nic"

Pożar domu w Kunowie, 19 osób straciło dach nad głową Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pożar w miejscowości Kunowo, w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim wybuchł po 7 rano w niedzielę. Palił się parterowy dom z poddaszem, w którym mieszka 19 osób. Ogień objął około 300 metrów kwadratowych.

Pożar w Kunowie, 19 osób straciło dach nad głową Źródło: TVN24

Dwie osoby zabrane do szpitala

- Otwieram okno, mówię: dym, dymi się. Myślałem że ktoś w piecu pali - opowiadał jeden z mieszkańców. Szybko się zorientował, że to dym z płonącego dachu. Jak relacjonował, wybiegł z mieszkania i zapukał do brata, do sąsiadów.

Pożar w Kunowie, 19 osób straciło dach nad głową Źródło: TVN24

Zanim strażacy przybyli na miejsce, wszyscy mieszkańcy opuścili budynek. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala z powodu podtrucia dymem.

Jak przekazywali strażacy, ogień pojawił się na poddaszu, ale nie ustalono dotąd dlaczego. Strawił dach, mieszkania zostały zalane w trakcie akcji gaśniczej. Dogaszanie i prace rozbiórkowe trwały jeszcze o 14.30.

- Ludzie starali się, ja się starałem, mamie pomagałem, a teraz nie mamy nic. Normalnie nic nie ma - rozpaczał jeden z mężczyzn w rozmowie z TVN24.

Sołtys Kunowa zorganizował pomoc, zorganizowano miejsca do spania, część mieszkańców przeniosła się do rodziny. Nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do siebie i czy uratują dobytek.

Pożar w Kunowie, 19 osób straciło dach nad głową Źródło: TVN24