Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Pięciomiesięczny Kacper trafił do szpitala. Jest wyrok dla rodziców

Ojciec dziecka doprowadzony do prokuratury
Wyrok sądu w sprawie rodziców pięciomiesięcznego Kacpra
Źródło: TVN24
Chłopiec w wieku pięciu miesięcy trafił do szpitala ze złamaniem ręki i nogi. Matka i ojciec Kacpra w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Sąd Rejonowy w Koszalinie skazał ojca na rok pozbawienia wolności. Kobiecie wymierzono karę grzywny. Rozstrzygnięcie jest nieprawomocne.

Sąd Rejonowy w Koszalinie zmienił kwalifikację czynu mężczyzny ze znęcania się nad dzieckiem na uszkodzenie ciała. Kobiecie uchylił z kolei zarzut narażenia na utratę zdrowia lub życia.

- Łukasz Ś. jest winny tego, że znajdując się w stanie nietrzeźwości spowodował obrażenia ciała u chłopca. Mężczyzna został skazany na rok pozbawienia wolności, a okres aresztu został zaliczony na poczet kary - mówiła sędzia Anna Krawczuk. Wobec mężczyzny sąd orzekł zakaz zajmowania stanowisk i zawodów związanych z zajmowaniem się małoletnimi na okres trzech lat i trzyletni zakaz kontaktowania się i zbliżania do chłopca.

Z kolei Anna Ś. została uznana winną tego, że mając prawny obowiązek opieki nad synem, dopuściła do jego przebywania z ojcem będącym pod wpływem alkoholu. Kobiecie wymierzono karę grzywny w wysokości dwóch i pół tysiąca złotych. Dodatkowo oskarżonych obciążono kosztami postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny. Podczas jego ogłaszania na sali obecna była tylko matka Kacpra.

Ciało noworodka w reklamówce. Prokuratura o sekcji zwłok
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ciało noworodka w reklamówce. Prokuratura o sekcji zwłok

Lublin

Chłopiec miał złamaną rękę, nogę i zasinienia

Zgłoszenie o awanturze domowej wpłynęło do koszalińskich policjantów 1 listopada 2024 roku. Sąsiedzi zgłosili, że w jednym z mieszkań słychać krzyki, płacz dziecka i wyzwiska. Na miejsce pojechały dwie policjantki.

Nadkomisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie informowała, że w mieszkaniu znajdował się mężczyzna, kobieta i pięciomiesięczne dziecko. - Chłopiec zachowywał się bardzo podejrzanie, głośno płakał i miał zasinienia w okolicach głowy, w związku z czym na miejsce wezwano karetkę pogotowia - relacjonowała policjantka.

Chłopiec trafił do szpitala, miał złamaną rękę, nogę i zasinienia. Rodzice zostali zatrzymani, oboje byli nietrzeźwi.

Matka i ojciec oskarżeni

Matce dziecka został postawiony zarzut z artykułu 160 paragraf 2 Kodeksu karnego, czyli narażenie na niebezpieczeństwo osoby małoletniej przez osobę, na której ciąży opieka nad tą osobą. Dodatkowo opiekę sprawowała w stanie nietrzeźwości. 

Ojciec chłopca usłyszał ten sam zarzut, co matka, ale dodatkowo był podejrzany - a następnie został oskarżony - o znęcanie się nad synem oraz spowodowanie u niego obrażeń ciała na okres powyżej siedmiu dniu. Mężczyzna - jak przekazywali śledczy - miał twierdzić, że dziecko wypadło mu z rąk.

CZYTAJ TEŻ: Miał bić i podtapiać 5-latkę. Ojczym trafi za kraty

Reporterka TVN24 Natalia Madejska ustaliła, że po wyjściu ze szpitala chłopiec trafił do rodzinnego domu dziecka. - O opiekę nad nim starała się rodzina od strony matki. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że to się udało i dziecko przebywa pod opieką rodziny swojej mamy. Kobieta zamierza walczyć o to, aby chłopiec do niej wrócił - mówiła na antenie TVN24.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: MR/ tam

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
dzieckoPrzemocKoszalinSprawy sądowe w PolsceWyroki sądowe w PolsceZachodniopomorskieProkuratura
Czytaj także:
Zalążki trąb wodnych widoczne z miejscowości Darłówko
"Niesamowity widok" nad Bałtykiem
METEO
Dyrektor muzeum Waldemar Wilczewski uważa, że to najważniejsza tegoroczna ekspozycja
Zrabowali je Sowieci, przed Niemcami ukryli działacze polskiej konspiracji. Wyjątkowa wystawa 
Białystok
Władysław Kosiniak-Kamysz
Do Polski trafi kilkuset holenderskich żołnierzy
Paulina Hennig-Kloska
Ministra klimatu: weto prezydenta wbrew logice, ekonomii i interesowi państwa
BIZNES
Kobieta została raniona nożem. Nie przeżyła (zdj. ilustracyjne)
Prosił o pomoc w sklepie. Wcześniej został porwany
Poznań
imageTitle
Lider rankingu tenisistów chory. Co z jego startem w US Open?
EUROSPORT
rowery salon shutterstock_1493447537
"Tylu ciosów nie byliśmy w stanie przyjąć". Wniosek o upadłość po niemal 25 latach
BIZNES
Frank Caprio
Nie żyje "najmilszy sędzia na świecie"
Świat
39-latek został zatrzymany
"Duch" z Międzyrzecza zatrzymany. Kradł paliwo
Lubuskie
czechy zolnierze armia shutterstock_1215883540
Kolejne państwo nie wyklucza wysłania swoich wojsk na Ukrainę
Świat
imageTitle
"Nienasycony", "ognioodporny". Hiszpanie pod wrażeniem Lewandowskiego
EUROSPORT
Kobieta podczas porodu
Tak znikają porodówki. Są nowe dane
Zdrowie
Niewykluczone, że ktoś strzelał z wiatrówki
Czekał na światłach, ktoś do niego strzelił. Lekarze walczą o uratowanie oka
Kujawsko-Pomorskie
Łuszczyca jest przewlekłą nawracającą chorobą zapalną skóry. Może zajmować też stawy
Łuszczyca może zaatakować nie tylko skórę, ale też stawy. Jak ją leczyć?
Zuzanna Kuffel
Awaria Boeinga 737 linii Delta. Skrzydło uszkodziło się podczas lotu
"Odsłoniłam okno i się przestraszyłam"
Świat
Andrzej Z. ps. "Słowik" na korytarzu Sądu Okręgowego w Warszawie
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" w areszcie
WARSZAWA
44-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Rozmawiał z policjantami, z kieszeni wypadły mu narkotyki
Szczecin
Spotkanie Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami
Poruszony Trump i nagły telefon do Putina. Doniesienia o kulisach szczytu
Świat
Huragan Erin przyniósł wysokie fale na wschodnie wybrzeże USA
Fale wtargnęły na wyspę
METEO
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej
Proboszcz na mszy o głosowaniu "za ped**ami". Jest reakcja kurii
Kraków
Zorganizowana grupa przestępcza zakopywała odpady przez lata
21 osób z zarzutami. "Przez kilka lat zakopywali odpady"
Katowice
Jezioro Zegrzyńskie (zdjęcie ilustracyjne)
Wyskoczył z motorówki i zniknął pod wodą. Tragiczny finał poszukiwań
WARSZAWA
Służby w miejscowości Osiny
Prezydent Nawrocki w sprawie drona: będziemy wyjaśniać
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Setki milionów do wygrania. Najwyższa kumulacja w tym roku
BIZNES
Doberman przez dwa tygodnie błąkał się po wsi
Wyjechał na dwa tygodnie, zostawił psa
Opole
Liam Óg Ó hAnnaidh, czyli Mo Chara z grupy Kneecap przed budynkiem sądu w Londynie
Setki fanów wspierają rapera przed sądem. Za kilka dni wystąpi w Warszawie
Kultura i styl
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę dziecka (zdjęcie ilustracyjne)
Drzwi autobusu przytrzasnęły nogę czterolatki. Kierowca ruszył
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Weto prezydenta, błyskawiczna riposta premiera
BIZNES
Karol Nawrocki
Prezydent Nawrocki podpisał 21 ustaw
telefon smartfon shutterstock_1161956143
Czekała na nowy smartfon, dostała ziemniaki
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica