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Zderzenie samochodu z pociągiem wąskotorowym

Jak podała policja, kierowcy oraz pasażerowie wąskotorówki nie odnieśli obrażeń
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Rzecznik Prasowy Miasta Koszalina/Facebook
Samochód osobowy zderzył się z pociągiem wąskotorowym na przejeździe kolejowym w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie).

Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 14 na ulicy Połczyńskiej w Koszalinie.

Jak przekazała starsza aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ze wstępnych ustaleń wynika, że 55-letni kierowca samochodu osobowego nie upewnił się, czy może bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy. W efekcie doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem wąskotorowym.

Zderzenie auta i pociągu wąskotorowego w Koszalinie
Zderzenie auta i pociągu wąskotorowego w Koszalinie
Źródło zdjęcia: Rzecznik Prasowy Miasta Koszalina/Facebook

- Kierowcy ani 40 pasażerom wąskotorówki na szczęście nic się nie stało - poinformowała policjantka.

Na miejscu pracowali policjanci i prokurator, którzy wyjaśniają przyczyny oraz okoliczności zdarzenia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KoszalinWypadki
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