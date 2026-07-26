Szczecin Zderzenie samochodu z pociągiem wąskotorowym

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Rzecznik Prasowy Miasta Koszalina/Facebook

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 14 na ulicy Połczyńskiej w Koszalinie.

Jak przekazała starsza aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ze wstępnych ustaleń wynika, że 55-letni kierowca samochodu osobowego nie upewnił się, czy może bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy. W efekcie doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem wąskotorowym.

Zderzenie auta i pociągu wąskotorowego w Koszalinie Źródło zdjęcia: Rzecznik Prasowy Miasta Koszalina/Facebook

- Kierowcy ani 40 pasażerom wąskotorówki na szczęście nic się nie stało - poinformowała policjantka.

Na miejscu pracowali policjanci i prokurator, którzy wyjaśniają przyczyny oraz okoliczności zdarzenia.