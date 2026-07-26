Zderzenie samochodu z pociągiem wąskotorowym
Do wypadku doszło w niedzielę po godzinie 14 na ulicy Połczyńskiej w Koszalinie.
Jak przekazała starsza aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ze wstępnych ustaleń wynika, że 55-letni kierowca samochodu osobowego nie upewnił się, czy może bezpiecznie przejechać przez przejazd kolejowy. W efekcie doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem wąskotorowym.
- Kierowcy ani 40 pasażerom wąskotorówki na szczęście nic się nie stało - poinformowała policjantka.
Na miejscu pracowali policjanci i prokurator, którzy wyjaśniają przyczyny oraz okoliczności zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl