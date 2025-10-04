81-latka na hulajnodze elektrycznej uderzyła w ciężarówkę

Koszalin Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło na ulicy Wenedów w Koszalinie. Policjanci z miejscowej drogówki otrzymali informację o poważnie wyglądającej kolizji z udziałem ciężarówki i hulajnogi.

81-latka na hulajnodze elektrycznej

- Z ustaleń policjantów wynika, że 81-letnia kierująca jednośladem nie zauważyła samochodu ciężarowego, którego kierowca zatrzymał się, aby włączyć się do ruchu i z impetem uderzyła w pojazd. Na miejscu zdarzenia zarówno kierująca hulajnogą, jak i 55-letni kierowca samochodu ciężarowego, zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik badań wskazał, że oboje byli trzeźwi - informuje asp. Izabela Sreberska z KMP w Koszalinie.

81-latka jadąca na hulajnodze uderzyła w ciężarówkę Źródło: Zachodniopomorska policja

Policjanci nie mieli wątpliwości, że winę za spowodowanie kolizji ponosi kierująca jednośladem. - Na szczęście w wyniku zdarzenia kobieta nie odniosła poważnych obrażeń - podsumowuje policjantka.

