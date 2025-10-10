Ciało kobiety w porcie. To poszukiwana 74-latka

Podkomisarz Karolina Seemann z kołobrzeskiej komendy powiatowej przekazała, że ciało kobiety zostało odnalezione przez policjantów, którzy patrolowali okolice portu rybackiego. Funkcjonariusze przeczesywali okolice od czwartku, czyli od momentu zaginięcia 74-latki.
- Ciało kobiety unosiło się między zacumowanymi jednostkami przy ulicy Węgorzowej. Na miejsce zostały zadysponowane dwie jednostki straży pożarnej. Strażacy wydobyli ciało przy pomocy sprzętu ratowniczego - zaznacza młodszy kapitan Magdalena Czekalska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.
Wyjaśnianie przyczyn
Policja potwierdziła, że zmarła to poszukiwana 74-latka.
- Czynności na miejscu prowadzili policjanci z Kołobrzegu pod nadzorem prokuratora - dodaje podkom. Seemann.
Autorka/Autor: bż/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Piotr Wytrazek / Shutterstock