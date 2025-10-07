Przyjechał sprawdzić, czy jest trzeźwy. Nie był. Nagranie

Przyjechał do komendy sprawdzić, czy jest trzeźwy Źródło: KWP Szczecin

Wszystko działo się w Choszcznie (województwo zachodniopomorskie). Na udostępnionym przez policję nagraniu z monitoringu widać, jak pod główne wejście do komendy podjechało audi. Z auta wysiedli kierowca i pasażer, razem weszli do budynku policji. Jak się okazało, 19-letni kierowca poprosił funkcjonariuszy o sprawdzenie stanu trzeźwości.

- Policjanci z choszczeńskiej jednostki przeprowadzili badanie stanu trzeźwości. Badanie wykazało, że 19-latek miał w organizmie ponad 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - mówi sierż. Aleksandra Matras z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie.

Grozi mu do trzech lat więzienia

Jak dodaje w rozmowie z tvn24.pl Matras, chociaż 19-latek był z pasażerem, przyznał od razu, że to on kierował i przyjechał do komendy samochodem.

- Funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę i zatrzymali prawo jazdy. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości - mówi oficer prasowa.

Grozi mu teraz do trzech lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

