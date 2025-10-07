Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Przyjechał sprawdzić, czy jest trzeźwy. Nie był. Nagranie

Przyjechał pod komendę policji. Chciał sprawdzić, czy jest trzeźwy
Przyjechał do komendy sprawdzić, czy jest trzeźwy
Źródło: KWP Szczecin
19-latek podjechał samochodem wprost przed główne wejście do komendy policji, co nagrała kamera monitoringu. Poszedł sprawdzić, czy jest trzeźwy. Okazało się, że nie był. Usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości, za co grozi do trzech lat więzienia.

Wszystko działo się w Choszcznie (województwo zachodniopomorskie). Na udostępnionym przez policję nagraniu z monitoringu widać, jak pod główne wejście do komendy podjechało audi. Z auta wysiedli kierowca i pasażer, razem weszli do budynku policji. Jak się okazało, 19-letni kierowca poprosił funkcjonariuszy o sprawdzenie stanu trzeźwości.

- Policjanci z choszczeńskiej jednostki przeprowadzili badanie stanu trzeźwości. Badanie wykazało, że 19-latek miał w organizmie ponad 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - mówi sierż. Aleksandra Matras z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie.

Grozi mu do trzech lat więzienia

Jak dodaje w rozmowie z tvn24.pl Matras, chociaż 19-latek był z pasażerem, przyznał od razu, że to on kierował i przyjechał do komendy samochodem.

- Funkcjonariusze uniemożliwili mu dalszą jazdę i zatrzymali prawo jazdy. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości - mówi oficer prasowa.

Grozi mu teraz do trzech lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marta Korejwo-Danowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KWP Szczecin

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholZachodniopomorskie
Czytaj także:
Piasecki i Mróz
Miała odmienić polską politykę. "Może warto zapytać Jaśminę"
BIZNES
Opiekunka ze żłobka miała znęcać się nad dziećmi. Sprawę bada prokuratura
Śmierć w nielegalnym żłobku. 48-latka z zarzutami
Maciej Wacławik
Policjanci zatrzymali 42-latka w jego mieszkaniu
71 zarzutów oszustwa za pluszaki
Białystok
Pies był przerażony i poraniony
"Trząsł się ze strachu i kulił na widok właściciela"
Wrocław
Młody bocian wyrzucony z gniazda przez rodziców
Największy ośrodek w Polsce dla rannych bocianów zagrożony. Radni są na nie
Piotr Krysztofiak
Grzyby (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie w Warszawie nie wolno zbierać grzybów?
WARSZAWA
imageTitle
Koncert Świątek w pierwszym secie
RELACJA
Madryt zabudowania
W centrum Madrytu zawalił się budynek
Świat
Tętnicze nadciśnienie płucne objawia się między innymi dusznością i pogorszeniem tolerancji wysiłku
Ta choroba odbiera oddech młodym osobom. Pacjenci czekają na nowy lek
Zuzanna Kuffel
Mount Everest
Odgarniali śnieg garnkami. "Było bardzo mokro i zimno"
METEO
praca biuro programista progamistka shutterstock_1032637258
Tak pracuje się w Europie. Polacy w czołówce
BIZNES
Ciała znaleziono nad rzeką Flintą
Ciała dwóch osób nad rzeką. Wiadomo, dlaczego zmarły
Poznań
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich, prokuratorskie zarzuty dla 9 osób
WARSZAWA
imageTitle
Przestaje grać, bo ratuje chorego brata. "Jest nastawiony bojowo"
EUROSPORT
Epstein, oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt, zmarł w sobotę 10 sierpnia
Nowa decyzja sądu w sprawie Epsteina. Bez podania przyczyn
Świat
Pociąg towarowy, w który uderzyło tornado EF5
Okres "posuchy" zakończony. To tornado było ekstremalne
METEO
Panama City
Panama na szczycie, Polska daleko. Zaskakujący ranking
BIZNES
Ofiarom oszustów padł Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Wyłudzili miliony złotych z zarządu dróg. Oskarżony po 10 latach
Białystok
imageTitle
Zawroty głowy, dezorientacja. Kolejna ofiara upału na korcie
EUROSPORT
Budynek MSZ Rosji, Moskwa
Rosyjscy dyplomaci mogą mieć problemy z podróżami, Kreml grozi "reakcją"
Świat
mikrobiota shutterstock_2364587419
Mikroplastik zaburza równowagę mikrobiomu. Czy można temu zaradzić?
Anna Bielecka
Jan Saczek ze złotą Studencką Nagrodą Akademii Filmowej
Myślał: to scam, zabiorą mi pieniądze. A zrobił pierwszy krok do "oscarowego" złota
Tomasz-Marcin Wrona
Mężczyzna już wielokrotnie odpowiadał przed sądem
Pościg za motorowerzystą "kaskaderem" z dożywotnim zakazem prowadzenia
Lubuskie
imageTitle
Poprowadzi mecz Polaków, kilka dni temu było o nim głośno
EUROSPORT
Zdradził go jeden odcisk palca
Zarzuty po 10 latach od włamania. Zdradziły go odciski palców
Wrocław
Jechali na hulajnodze będąc pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek po alkoholu uciekał na hulajnodze
Kraków
Daniel Obajtek i Michał Dworczyk
Jest decyzja w sprawie immunitetów Obajtka i Dworczyka
Polska
Szymon Hołownia
"Nas się rozbić nie da". Hołownia: ani jedna osoba nie rozważa odejścia
Polska
Tragiczny wypadek w Łaniętach
Auto dachowało, kierowca nie żyje
Łódź
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica