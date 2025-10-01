Logo strona główna
Szczecin

Spadł z nieba i dymił. Wiadomo, co to było

Borne Sulinowo. Spadł niezidentyfikowany obiekt
"Niezidentyfikowany obiekt wyglądem przypomina puszkę po napoju"
Źródło: TVN24
Niewielki, srebrny przedmiot, przypominający puszkę po napoju spadł pół roku temu na prywatną posesję w miejscowości Borne Sulinowo (Zachodniopomorskie). Jak się teraz okazało, był to wojskowy nabój sygnałowy. W czasie zdarzenia prowadzone były ćwiczenia na pobliskim poligonie.

Przedmiot, który 27 marca tego roku spadł na prywatną posesję w miejscowości Borne Sulinowo to nabój sygnałowy NSCH-40M pochodzenia wojskowego - przekazała nam asp. szt. Anna Matys, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Policjantka dodała, że w dniu, kiedy doszło do zdarzenia na pobliskim poligonie prowadzone były ćwiczenia wojskowe.

Borne Sulinowo. Spadł niezidentyfikowany obiekt
Borne Sulinowo. Spadł niezidentyfikowany obiekt
Źródło: Szczecinek112

Nabój spadł na prywatną posesję

Policja zgłoszenie o niezidentyfikowanym obiekcie, który spadł na prywatną posesję w Bornem Sulinowie, otrzymała 27 marca po południu. - Zgłaszający podał, że niewielkich rozmiarów obiekt spadł z nieba, wydobywał się z niego dym - przekazał wtedy sierż. Jakub Zalewski z zespołu prasowego zachodniopomorskiej policji.

Przedmiot został zabezpieczony przez Komendę Powiatową Policji w Szczecinku. Przeprowadzono badania rentgenowskie. Sprawa prowadzona była z art. 160 kk, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przez kilka miesięcy trwało oczekiwanie na opinię biegłego, który stwierdził, że jest to nabój sygnałowy NSCH-40M pochodzenia wojskowego.

Borne Sulinowo
Borne Sulinowo
Źródło: Marcin Szydlik/iszczecinek.pl
Nowy problem dla policji. "Kiedy wieje wiatr wschodni, tych zdarzeń przybywa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowy problem dla policji. "Kiedy wieje wiatr wschodni, tych zdarzeń przybywa"

Bartosz Żurawicz

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Szczecinek112

SzczecinWojsko
