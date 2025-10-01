Spadł z nieba i dymił. Wiadomo, co to było

"Niezidentyfikowany obiekt wyglądem przypomina puszkę po napoju" Źródło: TVN24

Przedmiot, który 27 marca tego roku spadł na prywatną posesję w miejscowości Borne Sulinowo to nabój sygnałowy NSCH-40M pochodzenia wojskowego - przekazała nam asp. szt. Anna Matys, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Policjantka dodała, że w dniu, kiedy doszło do zdarzenia na pobliskim poligonie prowadzone były ćwiczenia wojskowe.

Nabój spadł na prywatną posesję

Policja zgłoszenie o niezidentyfikowanym obiekcie, który spadł na prywatną posesję w Bornem Sulinowie, otrzymała 27 marca po południu. - Zgłaszający podał, że niewielkich rozmiarów obiekt spadł z nieba, wydobywał się z niego dym - przekazał wtedy sierż. Jakub Zalewski z zespołu prasowego zachodniopomorskiej policji.

Przedmiot został zabezpieczony przez Komendę Powiatową Policji w Szczecinku. Przeprowadzono badania rentgenowskie. Sprawa prowadzona była z art. 160 kk, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przez kilka miesięcy trwało oczekiwanie na opinię biegłego, który stwierdził, że jest to nabój sygnałowy NSCH-40M pochodzenia wojskowego.

