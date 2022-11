"Żółta wstążka" kontra okupanci. "Rosjanie panicznie obawiali się tych oznaczeń"

Iwan, główny koordynator ruchu "Żółtej wstążki" w Chersoniu : W mieście trwa świętowanie, które przypomina jeden wielki festiwal rockowy organizowany przez wojsko. Ludzie noszą ukraińskie flagi, koszulki patriotyczne, żołnierze są przytulani przez przechodniów i robią sobie z nimi zdjęcie. To radosna chwila i bardzo ważna dla nas, mieszkańców Chersonia. Gdy zaczęły docierać do mnie informacje, że nasi byli widziani na rogatkach miasta, w dzielnicy Szumienski, to chciałem tam pojechać, ale nie udało mi się. Dotarłem do centrum miasta i zobaczyłem wyzwolicieli otoczonych przez setkę ludzi, wieczorem już tysiące osób celebrowały wolność. To była szczególna chwila dla nas wszystkich.

Życie pod okupacją było niezwykle trudne, ale my, Ukraińcy staraliśmy się zaadaptować do tej sytuacji. Ludzie chcieli nadal zarabiać pieniądze, żeby potem kupić jedzenie dla bliskich. Miasto było w opłakanym stanie. Sklepy i przedsiębiorstwa były puste. Wiele zamknięto. Brakowało produktów spożywczych. Były także problemy z wodą, nie tylko w mieście, ale w całym regionie okupowanym przez Rosjan. Kreml nie był w stanie dostarczyć zaopatrzenia. Mimo to mieszkańcy nie stracili nadziei, nawet gdy najeźdźcy wysadzili kotłownie, linie elektroenergetyczne i wieże łączności komórkowej. Oni chcieli nas odciąć od informacji z zewnątrz i zniszczyć infrastrukturę krytyczną. Dlatego teraz bardzo ciężko jest wrócić do normalności. Ludzie stoją w kolejkach po wodę, a w niektórych miejscach powstały stacje, gdzie można naładować telefon. Żołnierze przybyli do miasta z terminalami Starlink, rozstawili je w Chersoniu, żebyśmy mogli zadzwonić do bliskich, wysłać zdjęcia i udzielać wywiadów, tak jak robię to teraz.