Znów wrze na granicy Tajlandii z Kambodżą

Co najmniej jeden tajlandzki żołnierz zginął, a siedmiu zostało rannych w starciach z siłami kambodżańskimi, które objęły kilka nowych lokalizacji - podał rzecznik tajlandzkiej armii, generał Winthai Suvaree. Wojskowi przekazali, że w związku z atakiem Kambodży używają samolotów do uderzeń na cele wojskowe w kilku obszarach.

Ministerstwo obrony Kambodży poinformowało z kolei, że tajlandzkie wojsko przeprowadziło ataki o świcie po kilku dniach prowokacyjnych działań.

Pięciodniowa wojna Tajlandii z Kambodżą i głośne porozumienie

Spór graniczny przerodził się w pięciodniową wojnę w lipcu. Podczas lipcowych starć zginęło co najmniej 48 osób, a około 300 000 zostało tymczasowo przesiedlonych.

Porozumienie, podpisane 26 października w Kuala Lumpur przez premierów Kambodży i Tajlandii, Hun Maneta i Anutina Charnvirakula w obecności Donalda Trumpa, miało zakończyć najnowszą odsłonę trwającego od dziesięcioleci konfliktu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przypisywał sobie kluczową rolę w jego zawarciu. Przekonywał, że zawieszenie broni wynegocjowano po jego groźbie wstrzymania umów handlowych. - To ekscytujące, ponieważ zrobiliśmy coś, co wielu ludzi uważało za niemożliwe - powiedział wówczas Trump. W charakterystycznym dla siebie stylu dodał, że mediacje to jego pasja. - Uwielbiam to robić. (...) To coś, w czym jestem dobry - stwierdził.

10 listopada rzecznik rządu w Bangkoku Siripong Angkasakulkiat poinformował, że Tajlandia zawiesza porozumienie pokojowe z Kambodżą po tym, jak w pobliżu granicy eksplodowała mina, raniąc dwóch tajlandzkich żołnierzy.

Konflikt Tajlandii z Kambodżą

Tajlandia i Kambodża od ponad wieku spierają się w wielu miejscach o przebieg 817-kilometrowej granicy lądowej, która została po raz pierwszy naniesiona na mapę przez Francję w 1907 roku, gdy Kambodża była jej kolonią. Dokładny przebieg granicy nigdy nie został jednak uzgodniony pomiędzy władzami Tajlandii i niepodległej Kambodży.

