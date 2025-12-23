Logo strona główna
Świat

Zmasowany atak rakietowy. Alarm w całej Ukrainie

ODESSA
Polska poderwała myśliwce w związku z atakiem rakietowym Rosji na Ukrainę
Źródło: TVN24
Rosja przypuściła we wtorek nad ranem zmasowany atak na Ukrainę, wysyłając grupę rakiet i dronów bojowych. W całym kraju ogłoszony został alarm powietrzny. W poniedziałek wieczorem Rosjanie uderzyli w Odessę na południu kraju, niszcząc infrastrukturę portową i statek.

We wtorek po godzinie 7 (godz. 6 w Polsce) w całej Ukrainie został ogłoszony alarm powietrzny z powodu zmasowanego ataku wojsk rosyjskich. W związku z atakiem w Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa. Jak podkreśla Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w Polsce działania te mają charakter prewencyjny.

Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o rakietach zmierzających w kierunku wielu obwodów.

Kanały monitorujące ruch pocisków podały, że ich celem są obiekty energetyczne. Poinformowały, że w powietrzu są także rosyjskie myśliwce MiG-31, które mogą przenosić hipersoniczne rakiety Kindżał.

Siły powietrzne Ukrainy wcześniej we wtorek ostrzegły, że w kierunku obwodów wschodnich, południowych, środkowych, północnych i zachodnich zmierza wielka grupa rosyjskich dronów bojowych.

Drony manewrują, nieustannie zmieniając kierunek lotu - poinformowały siły powietrzne.

Atak na Odessę

Wojska rosyjskie zaatakowały w poniedziałek późnym wieczorem Odessę na południu Ukrainy, uderzając po raz drugi w ciągu doby. Odnotowano zniszczenia w porcie i uszkodzenie jednego ze statków - poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek szef administracji regionu Ołeh Kiper.

Milion ludzi bez wody i prądu. "Jeden z najbardziej zmasowanych ataków"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Milion ludzi bez wody i prądu. "Jeden z najbardziej zmasowanych ataków"

Kiper ogłosił, że służby kryzysowe oceniają zniszczenia spowodowane atakiem, ale nie podał szczegółów. Zaznaczył, że nie ma informacji o ofiarach.

Zniszczenia w Odessie po rosyjskim ataku
Zniszczenia w Odessie po rosyjskim ataku
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Poprzedniej nocy rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę portową i energetyczną w obwodzie odeskim, co doprowadziło do pożaru w ważnym porcie i zakłóciło dostawy prądu do około 120 tys. osób. Według władz jedna osoba została ranna.

"Rosja próbuje zakłócić logistykę morską, przeprowadzając systematyczne ataki na infrastrukturę portową i energetyczną" - napisał wicepremier Ukrainy ds. odbudowy Ołeksij Kułeba.

W ostatnich tygodniach Rosja nasiliła ataki na port w Odessie i pobliskie obszary, starając się ograniczyć Ukrainie dostęp do Morza Czarnego i zaburzyć ważne szlaki logistyczne do granicy z Mołdawią.

Uprowadzenie cywilów w przygranicznej wsi

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w poniedziałek, że rosyjskie wojska wtargnęły do przygranicznej wsi Hrabowskie w obwodzie sumskim, uprowadziły 52 cywilów i wzięły do niewoli 13 ukraińskich żołnierzy.

Wieś Hrabowskie
Wieś Hrabowskie
Źródło: Google Maps

- Tam na granicy z Rosją jest nasza wieś. Jest ona na terytorium Ukrainy, częściowo i na terytorium Rosji. Pozostawały w niej 52 osoby, obywatele Ukrainy, którzy się nie ewakuowali. (...) Myślę, że oni nie oczekiwali, że ruscy wojskowi ich zabiorą - powiedział Zełenski.

Dodał, że siły ukraińskie mogły ostrzelać Rosjan z artylerii albo zaatakować dronami, ale nie zrobiły tego, ponieważ nie chciano, żeby ucierpieli cywile.

Rosjanie przyszli w nocy, porwali cywilów. "Rażące naruszenie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rosjanie przyszli w nocy, porwali cywilów. "Rażące naruszenie"

Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec przekazał, że skontaktował się z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem i swoim rosyjskim odpowiednikiem, aby uzyskać informacje o stanie uprowadzonych cywilów i zaapelować o ich natychmiastowy powrót.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty, tas/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Wojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiRosja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica