"Zdecydowane życzenie" Szwedów. Brak odpowiedzi z Chin 

Szwecja domaga się, by chiński statek, który podejrzewany jest o udział w przerwaniu kabli na dnie Bałtyku, powrócił na szwedzkie wody terytorialne - przekazał premier Ulf Kristersson. Dodał, że jego rząd do tej pory nie otrzymał od strony chińskiej odpowiedzi na te wezwania.

- Jesteśmy w kontakcie z Chinami i załogą statku Yi Peng 3. Chcemy, by ta jednostka wpłynęła na nasze wody terytorialne - poinformował we wtorek Ulf Kristersson. - Takie jest nasze zdecydowane życzenie, ale do tej pory nie otrzymaliśmy (od strony chińskiej - red.) odpowiedzi - dodał premier Szwecji.