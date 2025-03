"Pan posiada garnitur?". Kim jest dziennikarz, który zadał Zełenskiemu "cios poniżej pasa"

Dziennikarz, który pytał prezydenta Ukrainy o brak garnituru, pojawił się w Białym Domu niedawno, gdy administracja Donalda Trumpa zaczęła sama decydować, kogo wpuszcza na wydarzenia z prezydentem. To Brian Glenn, pracujący dla znanej z rozpowszechniania teorii spiskowych stacji Real America Voice. Jak oceniają media, pytanie zadane przez Glenna było "ciosem poniżej pasa" wobec prezydenta Ukrainy, które "zmieniło nastrój" spotkania w Gabinecie Owalnym.

Wołodymyr Zełenski nie zakłada garnituru od początku inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W nieformalnym stroju występował m.in. w grudniu 2022 w amerykańskim Kongresie. W piątek pytanie o strój prezydenta Ukrainy padło w trakcie jego wizyty w Białym Domu, która zakończyła się kilkuminutową kłótnią i niepodpisaniem porozumienia dotyczącego eksploatacji zasobów mineralnych Ukrainy.

Pytanie, które "zmieniło nastrój"

Ukraiński przywódca pojawił się na tym spotkaniu z prezydentem USA w czarnej bluzie z symbolami państwowymi swojego kraju. - Dlaczego nie ma Pan na sobie garnituru? Został Pan przyjęty w tym gabinecie na najwyższym szczeblu i odmówił założenia garnituru. Pan posiada garnitur? - spytał jeden z dziennikarzy, obecny w czasie spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym.

- Ma Pan z tym problem? - odpowiedział Zełenski. - Wielu Amerykanów ma problem z tym, że nie traktuje pan z należytym szacunkiem Gabinetu Owalnego - stwierdził dziennikarz. - Założę garnitur, gdy ta wojna się skończy. Może podobny do pańskiego. A może lepszy, może tańszy. Zobaczymy - odpowiedział Zełenski.

Według brytyjskiego "The Telegraph", ta "interwencja" dziennikarza "zmieniła nastrój" podczas spotkania Zełenskiego i Trumpa, "rozwścieczyła" prezydenta Ukrainy oraz "skierowała go na kurs kolizyjny" najpierw z wiceprezydentem J.D. Vance'em, a następnie z samym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Podobnie pytanie o garnitur oceniła stacja BBC. "To agresywne zadawanie pytań było momentem, w którym ukraiński prezydent - dotąd wyglądający na odbywającego dyplomatyczną, wręcz przyjacielską konwersację z Trumpem - po raz pierwszy wydał się zmęczony i zirytowany" - stwierdzono.

Pytanie o garnitur - kim jest Brian Glenn

Jak zauważają światowe media, dziennikarz, który zapytał o garnitur, pojawił się w Białym Domu dopiero w ostatnich dniach. To Brian Glenn - korespondent konserwatywnej stacji telewizyjnej Real America Voice, a zarazem jedna z jej nowych twarzy. W Białym Domu pojawił się dopiero po tym, jak zmieniony został sposób wybierania mediów, które mogą uczestniczyć podczas niewielkich spotkań z udziałem prezydenta m.in. w Gabinecie Owalnym.

Od dekad leżało to w gestii stowarzyszenia korespondentów w Białym Domu (White House Correspondents' Association - WHCA), którzy uczestniczyli w nich rotacyjnie i mieli obowiązek przekazywania sygnału i raportów o tych wydarzeniach innym mediom. Jednak we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała, że od teraz będzie sama wybierała skład tzw. prezydenckiego poolu, czyli grupy dziennikarzy obsługujących działania prezydenta. WHCA uznało tę decyzję za atak na niezależność prasy. "New York Times" wprost nazwał to "ręczną selekcją reporterów".

"Pan Glenn jest częścią nowej fali konserwatywnych aktywistów, którym dano dostęp do Gabinetu Owalnego za administracji Trumpa, gdy tradycyjne media jak Associated Press zostały wyrzucone" - wskazuje brytyjski "The Telegraph". Dziennik określił zarazem pytania Briana Glenna do Wołodymyra Zełenskiego jako "cios w stylu mafioso". "To był cios poniżej pasa, który miał upokorzyć prezydenta Ukrainy przed widownią telewizji z całego świata i dostarczyć 'viralowego' clipu do social mediów" - stwierdzono. Brian Glenn teraz "szybko staje się jednym z ulubionych reporterów Trumpa" - dodał dziennik.

Jak przypominają media, stacja Real America Voice, w której pracuje Glenn, w przeszłości rozpowszechniała między innymi teorie spiskowe na temat udziału cudzoziemców w amerykańskich wyborach. Pomagała także w promocji podcastu byłego doradcy Donalda Trumpa Steve'a Bannona po tym, jak został on wykluczony z YouTube, Spotify i innych popularnych platform, przypomniał dziennik "New York Times".

Brian Glenn Chip Somodevilla/Getty Images

W Białym Domu bez garnituru

Po tym, jak Glenn pytał prezydenta Ukrainy o brak garnituru, w mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów, w których zwrócono uwagę, że nie było to precedens. Emerytowany admirał amerykańskiej marynarki wojennej, James G. Stavridis, przypomniał w tym kontekście zdjęcie premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, na którym widać go w mundurze podczas wizyty w Białym Domu w czasie drugiej wojny światowej.

Światowe media zwróciły również uwagę, że bliski współpracownik Trumpa, Elon Musk, zaledwie kilka dni przed przybyciem Zełenskiego do Waszyngtonu pojawił się na posiedzeniu gabinetu Trumpa w koszulce pod marynarką i w czapce z daszkiem. Miliarder miał na sobie zwykłą koszulkę również podczas spotkania z prezydentem USA w Gabinecie Owalnym w lutym.

Elon Musk podczas posiedzenia amerykańskiego gabinetu w Białym Domu, 26 lutego 2025 Al Drago/EPA/PAP

Brian Glenn i jego wpływowa partnerka

Światowe media szeroko opisują również, że prywatnie Brian Glenn związany jest z Marjorie Taylor Greene, republikańską kongresmenką. Greene, polityczka i przedsiębiorczyni ze stanu Georgia, w przeszłości m.in. popierała teorię spiskową QAnon i nie stroniła od głoszenia rasistowskich komentarzy.

Swój mandat w Izbie Reprezentantów USA objęła w styczniu 2021 roku, a już miesiąc później została wykluczona ze składów dwóch komisji w Izbie Reprezentanów. Miało to związek z głoszeniem przez republikankę teorii spiskowych i nawoływaniem do przemocy wobec demokratów. Jak relacjonowała BBC, Greene m.in. polubiła post na Facebooku, wzywający do tego, by przewodnicząca Izby Reprezentantów, demokratka Nancy Pelosi dostała "kulkę w głowę". Innym razem odpowiedziała na wpis, w którym autor sugerował, że były prezydent USA Barack Obama powinien zostać powieszony. "Podest już czeka" - skomentowała republikanka. W styczniu 2022 roku Twitter (obecnie X) "trwale zawiesił" jej prywatne konto za "wielokrotne pogwałcenie obowiązujących zasad". Polegało ono na rozsiewaniu fałszywych informacji o szczepieniach przeciw koronawirusowi.

Marjorie Taylor Greene EPA/SHAWN

Autorka/Autor:wac//mm

Źródło: Reuters, The New York Times, The Telegraph, PAP, BBC, tvn24.pl