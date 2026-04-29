"Coraz bardziej kruche" zawieszenie broni w Strefie Gazy. ONZ ostrzega Oprac. Mikołaj Stępień

Zniszczenia i pogłębiający się kryzys humanitarny Strefy Gazy Źródło: Reuters

W trakcie wtorkowej debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ wskazywano na utrzymujące się izraelskie naloty, aktywność Hamasu oraz ograniczony dostęp do pomocy. W praktyce paraliżuje to działania humanitarne. Zastępca sekretarza generalnego ONZ Khaled Khiari podkreślił, że "w Gazie zawieszenie broni jest coraz bardziej kruche", a sytuacja w całym regionie "systematycznie się pogarsza".

Według danych przytoczonych podczas posiedzenia, około 1,8 mln mieszkańców Gazy pozostaje przesiedlonych i zależnych od pomocy. Odbudowa zniszczonego terytorium może kosztować nawet 71,4 mld dolarów w ciągu dekady.

Kryzys w Gazie się pogłębia. ONZ i UE ostrzegają

Unia Europejska ostrzegła przed pogłębianiem się napięć politycznych i odejściem Izraela od dotychczasowych zobowiązań. Ambasador UE przy ONZ Stavros Lambrinidis ocenił, że przyjęcie przez parlament Izraela ustawy o karze śmierci "stanowi poważny regres" i wezwał do powrotu do wcześniejszego stanu.

Dyplomata podkreślił także konieczność "trwałego rozbrojenia Hamasu, pełnego wycofania sił izraelskich ze Strefy Gazy oraz rozmieszczenia międzynarodowych sił stabilizacyjnych". Jak dodał, istnieje "silny międzynarodowy konsensus na rzecz ochrony rozwiązania dwupaństwowego".

Dyskusja koncentrowała się również na wspieranym przez USA planie pokojowym, który zakłada między innymi demilitaryzację Gazy, utworzenie tymczasowej administracji palestyńskiej oraz szeroko zakrojoną odbudowę.

Zniszczone budynki w Strefie Gazy Źródło: Reuters

Przedstawicielka Palestyny: cierpienie trwa

Były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair mówił o "przełomowym momencie" i apelował o mobilizację środków finansowych. Jak podkreśla serwis UN News, rozmowy dotyczące rozbrojenia Hamasu utknęły jednak w martwym punkcie.

Przedstawicielka Palestyny Varsen Aghabekian zwróciła uwagę, że mimo zawieszenia broni "cierpienie trwa", a ograniczenia w dostępie do pomocy humanitarnej są nieuzasadnione. W opinii USA, główną przeszkodą w realizacji planu pozostaje Hamas. Wezwały Hamas do demilitaryzacji.

Uczestniczący w posiedzeniu dyplomaci ostrzegali, że bez realnego postępu politycznego, zwiększenia dostępu do pomocy i porozumienia w sprawie rozbrojenia obecne zawieszenie broni może się załamać. Przekreśli to szanse na odbudowę i stabilizację regionu.

Uczniowie podczas zajęć w zniszczonym budynku w Strefie Gazy Źródło: Reuters

Woda jako broń. Nowy raport Lekarzy Bez Granic

Izrael wykorzystuje wodę w Strefie Gazy jako broń, systematycznie ograniczając jej dostępność dla ludności cywilnej - poinformowała natomiast organizacja Lekarze bez Granic w raporcie opublikowanym we wtorek.

Od października 2023 r. władze Izraela ograniczyły dostawy energii oraz sprzętu niezbędnego do uzdatniania i dystrybucji wody, a część wniosków o ich dostarczenie była odrzucana lub pozostawała bez odpowiedzi. Z dokumentu wynika, że od początku ofensywy Izraela zniszczono lub uszkodzono około 90 proc. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym zakłady odsalania, studnie i systemy kanalizacyjne. W raporcie podkreślono również, że zdobycie wody wiąże się z realnym zagrożeniem życia. Odnotowano przypadki ostrzałów w trakcie jej dystrybucji, w wyniku których zginęli cywile, w tym dzieci. Ponadto mieszkańcy Strefy Gazy zmagają się z chronicznym brakiem dostępu do podstawowych produktów higienicznych, takich jak mydło, pieluchy i środki higieny menstruacyjnej.

Zawieszenie broni między Izraelem i Hamasem

Od października 2025 r. obowiązuje zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem, jednak obie strony wzajemnie oskarżają się o jego naruszanie. Władze Strefy Gazy twierdzą, że Izrael wielokrotnie łamał warunki rozejmu, podczas gdy strona izraelska utrzymuje, że jej działania są reakcją na faktyczne lub domniemane naruszenia ze strony Hamasu.

W latach 2023-2025 Strefa Gazy była celem zmasowanej ofensywy izraelskiej armii, która - jak podkreśla ONZ - doprowadziła do katastrofy humanitarnej w regionie. Szacuje się, że w wyniku działań izraelskich wojsk w Strefie Gazy zginęło w tym okresie co najmniej 72 tys. osób.

Ofensywa była odwetem za atak Hamasu na Izrael z początku października 2023 r. i podczas którego poniosło śmierć 1200 osób.

