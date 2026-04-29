Świat

"Coraz bardziej kruche" zawieszenie broni w Strefie Gazy. ONZ ostrzega

Zniszczenia w strefie Gazy
Zniszczenia i pogłębiający się kryzys humanitarny Strefy Gazy
Rada Bezpieczeństwa ONZ ostrzega, że zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem jest coraz bardziej zagrożone, a w Strefie Gazy pogłębia się kryzys humanitarny. Z kolei organizacja Lekarze Bez Granic alarmuje, że Izrael systematycznie ogranicza Palestyńczykom dostęp do wody.

W trakcie wtorkowej debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ wskazywano na utrzymujące się izraelskie naloty, aktywność Hamasu oraz ograniczony dostęp do pomocy. W praktyce paraliżuje to działania humanitarne. Zastępca sekretarza generalnego ONZ Khaled Khiari podkreślił, że "w Gazie zawieszenie broni jest coraz bardziej kruche", a sytuacja w całym regionie "systematycznie się pogarsza".

Według danych przytoczonych podczas posiedzenia, około 1,8 mln mieszkańców Gazy pozostaje przesiedlonych i zależnych od pomocy. Odbudowa zniszczonego terytorium może kosztować nawet 71,4 mld dolarów w ciągu dekady.

"Kładą się spać głodni, umierają z powodu chorób i urazów"
"Kładą się spać głodni, umierają z powodu chorób i urazów"

Kryzys w Gazie się pogłębia. ONZ i UE ostrzegają

Unia Europejska ostrzegła przed pogłębianiem się napięć politycznych i odejściem Izraela od dotychczasowych zobowiązań. Ambasador UE przy ONZ Stavros Lambrinidis ocenił, że przyjęcie przez parlament Izraela ustawy o karze śmierci "stanowi poważny regres" i wezwał do powrotu do wcześniejszego stanu.

Kontrowersyjne prawo w Izraelu. Amerykanie komentują
Kontrowersyjne prawo w Izraelu. Amerykanie komentują

Dyplomata podkreślił także konieczność "trwałego rozbrojenia Hamasu, pełnego wycofania sił izraelskich ze Strefy Gazy oraz rozmieszczenia międzynarodowych sił stabilizacyjnych". Jak dodał, istnieje "silny międzynarodowy konsensus na rzecz ochrony rozwiązania dwupaństwowego".

Dyskusja koncentrowała się również na wspieranym przez USA planie pokojowym, który zakłada między innymi demilitaryzację Gazy, utworzenie tymczasowej administracji palestyńskiej oraz szeroko zakrojoną odbudowę.

Zniszczone budynki w Strefie Gazy
Przedstawicielka Palestyny: cierpienie trwa

Były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair mówił o "przełomowym momencie" i apelował o mobilizację środków finansowych. Jak podkreśla serwis UN News, rozmowy dotyczące rozbrojenia Hamasu utknęły jednak w martwym punkcie.

Przedstawicielka Palestyny Varsen Aghabekian zwróciła uwagę, że mimo zawieszenia broni "cierpienie trwa", a ograniczenia w dostępie do pomocy humanitarnej są nieuzasadnione. W opinii USA, główną przeszkodą w realizacji planu pozostaje Hamas. Wezwały Hamas do demilitaryzacji.

Uczestniczący w posiedzeniu dyplomaci ostrzegali, że bez realnego postępu politycznego, zwiększenia dostępu do pomocy i porozumienia w sprawie rozbrojenia obecne zawieszenie broni może się załamać. Przekreśli to szanse na odbudowę i stabilizację regionu.

Uczniowie podczas zajęć w zniszczonym budynku w Strefie Gazy
Woda jako broń. Nowy raport Lekarzy Bez Granic

Izrael wykorzystuje wodę w Strefie Gazy jako broń, systematycznie ograniczając jej dostępność dla ludności cywilnej - poinformowała natomiast organizacja Lekarze bez Granic w raporcie opublikowanym we wtorek.

Od października 2023 r. władze Izraela ograniczyły dostawy energii oraz sprzętu niezbędnego do uzdatniania i dystrybucji wody, a część wniosków o ich dostarczenie była odrzucana lub pozostawała bez odpowiedzi. Z dokumentu wynika, że od początku ofensywy Izraela zniszczono lub uszkodzono około 90 proc. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym zakłady odsalania, studnie i systemy kanalizacyjne. W raporcie podkreślono również, że zdobycie wody wiąże się z realnym zagrożeniem życia. Odnotowano przypadki ostrzałów w trakcie jej dystrybucji, w wyniku których zginęli cywile, w tym dzieci. Ponadto mieszkańcy Strefy Gazy zmagają się z chronicznym brakiem dostępu do podstawowych produktów higienicznych, takich jak mydło, pieluchy i środki higieny menstruacyjnej.

Lekarze bez Granic zostają mimo zakazu. "Ograniczenia mają śmiertelne konsekwencje"
Lekarze bez Granic zostają mimo zakazu. "Ograniczenia mają śmiertelne konsekwencje"

Zawieszenie broni między Izraelem i Hamasem

Od października 2025 r. obowiązuje zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem, jednak obie strony wzajemnie oskarżają się o jego naruszanie. Władze Strefy Gazy twierdzą, że Izrael wielokrotnie łamał warunki rozejmu, podczas gdy strona izraelska utrzymuje, że jej działania są reakcją na faktyczne lub domniemane naruszenia ze strony Hamasu.

W latach 2023-2025 Strefa Gazy była celem zmasowanej ofensywy izraelskiej armii, która - jak podkreśla ONZ - doprowadziła do katastrofy humanitarnej w regionie. Szacuje się, że w wyniku działań izraelskich wojsk w Strefie Gazy zginęło w tym okresie co najmniej 72 tys. osób.

Ofensywa była odwetem za atak Hamasu na Izrael z początku października 2023 r. i podczas którego poniosło śmierć 1200 osób.

Czytaj także:
Meta
UE uderza w giganta. Facebook i Instagram pod lupą
BIZNES
imageTitle
Niesamowite zagranie mistrza. Postanowił zaryzykować
EUROSPORT
Donald Trump
Nagła decyzja Trumpa. Zmarnuje "talenty całego pokolenia"
Świat
imageTitle
O której dzisiaj Atletico Madryt - Arsenal w półfinale Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
Domański
Budżet zyska miliardy na podatku od nadmiarowych zysków
BIZNES
59 min
Zbigniew Bogucki i Sławomir Cenckiewicz
"Sławek nie miał nadziei. Uważał, że to zemsta Tuska". Powody odejścia z BBN
Podcast polityczny
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Strażacy walczą z pożarem wysypiska śmieci
WARSZAWA
Ukrył się w śmietniku, "zapomniał" o nogach
Torba w aucie, ucieczka i nogi wystające ze śmietnika
Katowice
Wypadek koło Nadarzyna
Tir wywrócił się przy drodze ekspresowej. Utrudnienia na wjeździe do stolicy
WARSZAWA
Polska wydaje coraz mniej zezwoleń na pracę cudzoziemcom
"Tusk obiecał z tym skończyć". Ilu cudzoziemcom pozwolono pracować
Michał Istel
Ekopatrol uratował wiewiórkę
Wiewiórki w opałach. Seria interwencji po przejściu wichur
WARSZAWA
Donald Tusk i Andrzej Poczobut
Uwolnienie Poczobuta. Szef MON mówi, kto odegrał kluczową rolę
Polska
Singapur
Miał polizać słomkę i włożyć do dystrybutora. Nastolatkowi grożą nawet dwa lata więzienia
Świat
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Zawirowania na rynku ropy. Jakie będą kroki USA i Iranu?
BIZNES
imageTitle
Wszystkie piłki w sieci. Niechlubny rekord Neuera
EUROSPORT
Anhtropic Claude AI
Media: konflikt z Anthropic. Biały Dom planuje obejść ostrzeżenia
BIZNES
Grad w Springfield w Missouri
Burze nie przestają siać zniszczenia. Grad zabił ptaka w zoo
METEO
Kolejne uderzenie w gang, 10 osób zatrzymanych przez CBŚP; zarzuty m.in. sutenerstwa i prania pieniędzy
Akcja w trzech miastach, 10 osób zatrzymanych
Kraków
Ed Sheeran zgolił głowę
"Tak, ogoliłem głowę" - potwierdza Ed Sheeran. Niedawno nagrał utwór z Łatwogangiem
Kultura i styl
Adam Andruszkiewicz był w rządzie PiS wiceministrem cyfryzacji
Sąd zwrócił prokuraturze akt oskarżenia w sprawie Adama Andruszkiewicza
Białystok
POCZOBUT
Andrzej Poczobut w szpitalu, u jego boku żona. Jest zdjęcie
Polska
Komunikacja podczas majówki
Komunikacja miejska podczas majówki
WARSZAWA
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki w Sejmie
Dziś pogrzeb posła Łukasza Litewki
Katowice
Bieg Konstytucji 3 Maja
Utrudnienia skumulują się w Śródmieściu
WARSZAWA
imageTitle
Historyczny moment dla Sochana. Świetnie przywitał się z play-offami
EUROSPORT
Paulina Hennig-Kloska
Spór wokół Hennig-Kloski. "Cieszę się, że znalazła czas na konfrontację"
Polska
29 0730 piasek KOSINIAK
Szef MON: nie jesteśmy już w stanie pokoju
Polska
Remont Placu Teatralnego
Mieli zbudować plac marzeń. Skończyło się remontem parkingu
Piotr Bakalarski
Miejsce prowadzenia zbiórki influencera Łatwoganga w Warszawie
Historyczne chwile w warszawskiej kawalerce. Tak sąsiedzi wspierali akcję Łatwoganga
Polska
Łatwogang podczas charytatywnego streama na rzecz Fundacji Cancer Fighters, który transmitował ze swojej kawalerki
"By każdy widział, na co te środki będą przeznaczane". Zapowiedź Cancer Fighters
Polska

