Hezbollah odrzucił porozumienie z Izraelem

Kłęby dymu nad południowym Libanem po izraelskich atakach - 25.05.2026 r. Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/WAEL HAMZEH

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Szyicka bojówka Hezbollah, wspierana przez Iran, odrzuciła propozycję zawieszenia broni wynegocjowaną przez izraelskich i libańskich dyplomatów w Waszyngtonie przy mediacji USA i przekazała tę informację libańskim władzom - poinformowała w czwartek agencja AFP, powołując się na przedstawiciela Hezbollahu. Organizacja od początku sprzeciwiała się tym rozmowom, argumentując, że z Izraelem nie można negocjować.

Wcześniej, w oświadczeniu wydanym po dwóch dniach rozmów w Waszyngtonie, Izrael i Liban ogłosiły, że "zgodziły się na wdrożenie zawieszenia broni", które ma być jednak uzależnione od całkowitego zaprzestania ataków Hezbollahu i wyjścia wszystkich bojowników szyickiej bojówki z sektora Południowego Litani na południu kraju.

Prezydent Libanu Joseph Aoun przekazał dziennikarzom, że rozejm może wejść w życie w ciągu 24 godzin. - Oczekujemy na odpowiedzi od wszystkich stron umowy, jak i na gwarancje (...) wprowadzenia w życie zawieszenia broni - powiedział Aoun. Agencja Reuters oceniła, że wypowiedź prezydenta może odnosić się do Hezbollahu, z którym na południu kraju Izrael prowadzi wojnę.

Rozejm w Libanie i strefy pilotażowe

- Zaproponowaliśmy, aby strefa pilotażowa w pierwszej fazie rozejmu dotyczyła okolic Zawtar El Szarkijeh, Zawtar El Szarkije i zamku Beaufort - przekazał prezydent Libanu. Dodał, że tereny te znajdują się w dystrykcie Nabatije po północnej stronie rzeki Litani.

"Strefy pilotażowe" to terytoria, nad którymi kontrolę ma przejąć armia libańska, z wykluczeniem wszelkich podmiotów niepaństwowych. Ma to być krok w kierunku realizacji zobowiązań libańskiej armii jeszcze z 2024 roku, kiedy państwowe siły zbrojne miały rozbroić Hezbollah - który w praktyce stanowi szyickie "państwo w państwie" - i przejąć wyłączną kontrolę nad swoim terytorium.

- Wczorajsze negocjacje były bardzo trudne i [po przerwie - red.] zostały wznowione po interwencji sekretarza stanu USA Marco Rubio - zaznaczył Aoun.

Zapowiedziano dalsze negocjacje między Izraelem a Libanem

Izrael podkreślił, że trwały pokój wymaga "rozbrojenia Hezbollahu i likwidacji jego infrastruktury na terenie całego Libanu". Liban z kolei zadeklarował wzmocnienie zdolności swoich sił zbrojnych, przy wsparciu USA, w celu objęcia "efektywnej kontroli na całym terytorium kraju".

Wszystkie strony potępiły irańskie ataki na państwa regionu oraz działania podważające stabilność Bliskiego Wschodu. Kolejna runda rozmów - w wymiarze politycznym i bezpieczeństwa - zaplanowana jest na 22 czerwca.

Eskalacja na linii Izrael - Liban

Oświadczenie zostało opublikowane dwa dni po dramatycznej eskalacji, która groziła zerwaniem wszelkich wysiłków dyplomatycznych. W poniedziałek 1 czerwca premier Izraela Benjamin Netanjahu nakazał uderzenia na Dahijję - gęsto zaludnione południowe przedmieścia Bejrutu, uważane za bastion Hezbollahu. Armia izraelska wydała nakazy ewakuacji dla mieszkańców dzielnicy, co wywołało masową ucieczkę cywilów.

W odpowiedzi Iran zawiesił negocjacje z USA w sprawie wstępnego porozumienia pokojowego, żądając wstrzymania izraelskiej ofensywy w Libanie. Kryzys zażegnała interwencja prezydenta Trumpa, który po rozmowie telefonicznej z Netanjahu - oraz bezprecedensowych rozmowach z przedstawicielami Hezbollahu - ogłosił na platformie Truth Social, że "żołnierze nie wejdą do Bejrutu, a ci, którzy byli w drodze, zostali już zawróceni".

Izrael i Liban oskarżają się o łamanie rozejmu

Mimo ogłoszonego przez USA wstrzymania walk obie strony oskarżają się już o zerwanie ustaleń i kontynuowały ataki. Hezbollah oświadczył, że wystrzelił w środę rakiety w kierunku północnego Izraela. Według resortu zdrowia Libanu, w atakach Izraela w Libanie w ciągu minionej doby zginęło 48 osób.

Wspierany przez Iran Hezbollah pozostaje poza kontrolą rządu Libanu. Grupa włączyła się do wojny USA i Izraela z Iranem, stając po stronie Teheranu. Izrael odpowiedział intensywną operacją, zajmując południe Libanu i tworząc tam - jak to określił - strefę buforową. Od 16 kwietnia w Libanie formalnie obowiązuje rozejm ogłoszony przez USA, ale obie strony oskarżają się wzajemnie o jego łamanie i kontynuują niemal codzienne ataki.

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