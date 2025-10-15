Logo strona główna
Świat

Prokurator chce 18 i pół roku więzienia dla szefa firmy obsługującej autostrady

Zawalony most w Genui
Zniszczony most w Genui. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archiwum
Włoska prokuratura wnioskuje o skazanie Giovanniego Castellucciego, byłego dyrektora generalnego firmy Atlantia, na karę 18 i pół roku więzienia w związku z zawaleniem się mostu w Genui w 2018 roku. Zginęły wówczas 43 osoby. Castellucci odsiaduje już sześć lat więzienia za inną katastrofę, w której zginęło 40 osób.

We wtorek włoska prokuratura wnioskowała o skazanie Giovanniego Castellucciego, byłego dyrektora generalnego firmy Atlantia, która obsługuje połowę autostrad we Włoszech, na karę 18 i pół roku więzienia w związku z katastrofą mostu w Genui w 2018 roku. Znanemu we Włoszech menedżerowi postawiono m.in. zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 43 osób.

Zawalony most Morandiego w Genui, jeszcze przed wysadzeniem pozostałych filarów
Zawalony most Morandiego w Genui, jeszcze przed wysadzeniem pozostałych filarów
Źródło: mapy Google

Prokuratorzy domagali się również kar więzienia od dwóch lat i czterech miesięcy do 15 i pół roku dla 55 z 56 oskarżonych, w tym pracowników i kadry kierowniczej firmy zarządzającej mostem, firmy odpowiedzialnej za jego utrzymanie oraz Ministerstwa Transportu. Chcą uniewinnienia tylko jednego oskarżonego, byłego technika z firmy konserwacyjnej.

Oskarżonym postawiono zarzuty od wielokrotnego nieumyślnego spowodowania śmierci po składanie fałszywych zeznań. Wszyscy zaprzeczyli tym oskarżeniom.

720 dni po katastrofie otwarto most w Genui, ma wytrzymać tysiąc lat. "Mury powinny upadać, mosty nigdy"
Dowiedz się więcej:

720 dni po katastrofie otwarto most w Genui, ma wytrzymać tysiąc lat. "Mury powinny upadać, mosty nigdy"

Katastrofa mostu w Genui

Do katastrofy Mostu Morandiego w Genui, obsługiwanego przez jednostkę autostradową Atlantia, Autostrade per l'Italia (Aspi), doszło w szczycie sezonu wakacyjnego. 14 sierpnia 2018 roku zawalił się długi centralny odcinek wiaduktu o długości 1182 metrów na autostradzie A10. W momencie katastrofy znajdowało się tam około 30-35 samochodów i trzy tiry. Odcinek wiaduktu runął z wysokości około 50 metrów. Zginęły 43 osoby. Katastrofa, jak wówczas pisały włoskie media, "obnażyła stan rozpadającej się włoskiej infrastruktury".

Zawalony most w Genui
Zawalony most w Genui
Źródło: Facebook / Adriano Scipioni

Prokuratura o wieloletnich zaniedbaniach

Przeprowadzone badania wykazały, że przyczyną zawalenia się mostu było zerwanie lin nośnych wewnątrz podpory dziewiątego filaru, które uległy zniszczeniu w wyniku działania korozji w ciągu 51 lat użytkowania. Prokuratorzy wskazali na wieloletnie zaniedbania, nieodpowiednie lub nienależyte wykonywanie prac konserwacyjnych oraz jak najdłuższe odwlekanie niezbędnych napraw, przy jednoczesnym zapewnieniu zysków akcjonariuszom.

Eksperci reprezentujący strony cywilne stwierdzili, że problemy konstrukcyjne zostały już wcześniej zidentyfikowane w kablach 10 i 11, które następnie wzmocniono, co pozwalało przypuszczać, że podobne problemy mogły wystąpić w przypadku kabla 9.

Obrona: wyrok jak w procesie o morderstwo

Obrońcy oskarżonych przekonują, że katastrofa była wynikiem pierwotnej wady konstrukcyjnej górnej części kabla podtrzymującego nr 9 - tego, który się zawalił - której nie dało się wykryć i której nie dało się zapobiec poprzez prace konserwacyjne. Jeden z adwokatów Castellucciego powiedział, że wyrok, o który wnioskują prokuratorzy, jest "nie do przyjęcia". - To przerażający wyrok, taki, jakiego można się spodziewać w procesie o morderstwo, a nie w sprawie, w której zarzuca się jedynie zaniedbanie - powiedział Guido Alleva po wtorkowej rozprawie, dodając, że obrona zakwestionuje podstawy takiego wniosku.

Castellucci nie był obecny w sądzie. Podczas jednej z wcześniejszych rozpraw oświadczył: - Czuję się odpowiedzialny, ale nie winny.

Wniosek prokuratury przeciwko byłemu prezesowi ASPI skomentowała Egle Possetti, przewodnicząca Komitetu Pamięci Ofiar Mostu Morandiego: - Wszyscy wiemy, prokurator również to zauważył na koniec, że będą ustępstwa związane z wiekiem oskarżonego (Castellucci ma 65 lat - red.). Ale dla nas skazanie jest niezbędne, biorąc pod uwagę wszystkie elementy, których dowiedzieliśmy się na tym etapie procesu, a które zostały dziś podsumowane. Dlatego też, o ile wiem, ten wstępny wniosek jest satysfakcjonujący.

Po wygłoszeniu mów końcowych przez prokuratorów i powodów cywilnych, obrońcy wszystkich oskarżonych przedstawią swoje mowy w najbliższych miesiącach. Wyrok w pierwszej instancji jest spodziewany wiosną 2026 roku.

Castellucci przebywa w więzieniu, skazany za inną sprawę

Giovanni Castellucci przebywa tymczasem w więzieniu w Rzymie, odsiadując sześcioletni wyrok za katastrofę z 28 lipca 2013 roku, kiedy to autobus przebił bariery ochronne na wiadukcie autostrady w Avellino i spadł pionowo 30 metrów w dół. Wówczas zginęło 40 osób. Castellucci został skazany za zaniedbania i nieumyślne spowodowanie katastrofy. 

Śledztwo wykazało naruszenia przepisów gwarantujących bezpieczeństwo ruchu na autostradzie oraz zaniechania modernizacji całego wiaduktu A16 poprzez niezbędną wymianę barier. Wskazano, że ​​gdyby bariery ochronne były zgodne z normami, autobus by nie zatonął. W kwietniu 2025 roku Sąd Kasacyjny potwierdził wyrok skazujący Giovanniego Castellucciego.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: az

Źródło: Reuters, Rai News, TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Facebook / Adriano Scipioni

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica