Katastrofa jachtu miliardera. Śledczy: przyczyną śmierci ofiar nie było utonięcie

Śledczy uważają, że co najmniej cztery spośród siedmiu ofiar katastrofy jachtu Bayesian u wybrzeży Sycylii zmarły w wyniku uduszenia - pisze BBC. U żadnej z nich nie stwierdzono wody w płucach. W kolejnych dniach odbędą się sekcje zwłok pozostałych trzech ofiar.

Jak w czwartek opisuje BBC, powołując się na włoskie media, służby przeprowadziły sekcje zwłok czterech ofiar katastrofy luksusowego jachtu Bayesian. Doszło do niej niedaleko Palermo na Sycylii 19 sierpnia po przejściu trąby powietrznej . Służby uratowały 15 z 22 osób, siedem pozostałych zginęło. Wśród nich był miliarder Mike Lynch oraz jego 18-letnia córka Hannah.

Sekcja zwłok ofiar zatonięcia jachtu

Osoby, których sekcje zostały przeprowadzone, to bankowiec Jonathan Bloomer i jego żona Judy Bloomer oraz prawnik Chris Morvillo i jego żona Neda Morvillo. BBC wskazuje, że sekcje wykazały, że żadna z tych czterech osób nie miała wody w płucach, co sugeruje, że nie zmarły one w wyniku utonięcia, a przyczyną śmierci było uduszenie się z powodu braku tlenu.