Zarzuty dla Maduro. Nie przyznał się

Schwytany przez USA wenezuelski przywódca Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w poniedziałek postawieni przed sądem federalnym na Manhattanie. Prokuratura zarzuca im uczestnictwo w zmowie narkoterroryzmu, ale także przemyt kokainy do USA oraz dwa zarzuty posiadania karabinów maszynowych lub innej zabronionej broni.

Maduro nie przyznał się

Jak przekazał przebywający w Nowym Jorku korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, dyktatorowi został przedstawiony skrócony akt oskarżenia. Maduro nie przyznał się do winy.

Wrona dodał, że wenezuelski przywódca miał mówić, iż jest niewinnym człowiekiem, nie poczuwa się do winy w żadnej z kwestii, które są wymienione w akcie. Dziennikarz relacjonował, że Maduro stale utrzymywał, że jest przywódcą Wenezueli.

Sędzia Alvin K. Hellerstein przedstawił też te same zarzuty jego żonie Cilii Flores. Ona również powiedziała, że jest "kompletnie niewinna" i przekonywała, że jest pierwszą damą Wenezueli.

Jak poinformował Reuters, sędzia nakazał Nicolasowi Maduro stawić się na kolejnej rozprawie 17 marca, kiedy to ma on zostać przesłuchany.

Schwytanie Nicolasa Maduro

Wenezuelski dyktator został schwytany przez amerykańskie siły specjalne podczas operacji w Caracas w nocy z piątku na sobotę. Maduro i jego żona Cilia Flores zostali następnie przewiezieni do Stanów Zjednoczonych.

Na Maduro i jego żonie - oraz trzem innym osobom z ich otoczenia, którzy pozostali na wolności - ciążą cztery zarzuty, w tym najcięższy uczestnictwa w zmowie narkoterroryzmu. Pozostałe to przemyt kokainy do USA oraz dwa zarzuty posiadania karabinów maszynowych lub innej zabronionej broni.

Były przywódca oskarżony jest o wieloletnie prowadzenie przemytu kokainy do USA, w tym w ramach współpracy z organizacjami uznanymi przez USA za terrorystyczne: kolumbijskimi bojówkami FARC i ELN, meksykańskimi kartelami Sinaloa i Zetas oraz wenezuelskim gangiem Tren de Aragua. Jeśli Maduro zostanie uznany za winnego, grozi mu kara od 30 lat więzienia do dożywocia.

