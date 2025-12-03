Zarzuty dla byłej szefowej unijnej dyplomacji. Reuters ujawnia pismo. "Szokujące"

Ostatnie przemówienie Federiki Mogherini w roli szefowej unijnej dyplomacji (wideo z września 2019 r.) Źródło: European Commission Audiovisual Service

Była szefowa polityki zagranicznej UE Federica Mogherini i dwie inne osoby zostały formalnie oskarżone o oszustwa związane z zamówieniami publicznymi i korupcję, konflikt interesów oraz naruszenie tajemnicy zawodowej - poinformowała w środę Prokuratura Europejska (EPPO).

W piśmie, do którego dotarł Reuters, Kaja Kallas przyznała, że zarzuty wobec byłej szefowej unijnej dyplomacji i jej współpracowników są "szokujące, ale pod żadnym względem nie powinny podważyć dobrej pracy, jaką zdecydowana większość pracowników unijnej dyplomacji wykonuje na co dzień". "Możecie być pewni, że w pełni współpracujemy w śledztwie i zapewniamy pełną przejrzystość" - zadeklarowała szefowa polityki zagranicznej UE. Podkreśliła, że ma pełne zaufanie do władz i wierzy, że śledztwo przeprowadzane jest należycie i że przestrzegana jest zasada domniemania niewinności.

Federica Mogherini Źródło: JULIEN WARNAND/EPA/PAP

Śledztwo w sprawie Akademii Dyplomatycznej UE

EPPO określiło pozostałych dwóch podejrzanych jako wysokiego rangą pracownika Kolegium Europejskiego w Brugii oraz wysokiego rangą urzędnika Komisji Europejskiej. Trzy źródła poinformowały agencję Reutera, że jednym z zatrzymanych był wysoki rangą dyplomata UE Stefano Sannino - były sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), były ambasador Włoch w Hiszpanii, a obecnie dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Zatoki Perskiej.

"Wszystkie osoby są uznawane za niewinne do czasu udowodnienia im winy przez właściwe belgijskie sądy" - podkreśliło również EPPO.

Zarzuty przedstawione w środę to pokłosie śledztwa dotyczącego przyznania przez UE kontraktu na szkolenie przyszłych dyplomatów w Kolegium Europejskim, którym aktualnie kieruje Mogherini. Mowa o finansowanym ze środków unijnych programie Akademii Dyplomatycznej UE, w ramach którego organizowane są trwające dziewięć miesięcy szkolenia dla młodszych dyplomatów z państw członkowskich.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej ESDZ przyznała prowadzenie programu w latach 2021-2022 Kolegium Europejskiemu w Brugii. Dochodzenie ma wykazać, czy pracownicy uczelni zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru w ramach procedury przetargowej i mieli wystarczające powody, by sądzić, że otrzymają zlecenie na realizację projektu przed oficjalną publikacją ogłoszenia o przetargu przez ESDZ.

We wtorek belgijska policja przeprowadziła przeszukania na kampusie Kolegium Europejskiego w Brugii, w siedzibie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i domach podejrzanych. Kolegium Europejskie opublikowało oświadczenie, w którym potwierdziło przeszukania i zobowiązało się do pełnej współpracy z władzami.

We wtorek media informowały także o aresztowaniu podejrzanych. Mogherini i Sannino, oboje obywatele Włoch, są dobrze znani w kręgach dyplomatycznych Brukseli, a wiadomość o ich zatrzymaniu wywołała falę poruszenia - zauważa Reuters. Według agencji, podejrzani zostali już zwolnieni z aresztu.

Kim jest Federica Mogherini

Federica Mogherini urodziła się w Rzymie w 1973 roku. Ukończyła wydział nauk politycznych na uniwersytecie La Sapienza w Wiecznym Mieście. Od 1996 roku Mogherini działała w młodzieżówce włoskiej socjaldemokracji. W 2001 roku weszła do kierownictwa ówczesnej partii włoskiej centrolewicy Demokraci Lewicy, gdzie zajmowała się kwestiami polityki zagranicznej.

Obecnie jest rektorką Kolegium Europejskiego. Sprawowała funkcję wysokiej przedstawicielki ds. zagranicznych i obronnych UE w latach 2014-2019.

