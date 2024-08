W tym kraju nastolatkowie są najmniej zadowoleni z życia. Polska druga od końca

Nastolatkowie z Wielkiej Brytanii są najmniej zadowoleni z życia spośród swoich rówieśników z innych państw Europy, wynika z badania organizacji The Children's Society. Zdaniem autorów raportu powinien być to sygnał ostrzegawczy dla rządzących. Tymczasem w analizie równie alarmująco wypadły nastolatki z Polski, które zajęły przedostatnie miejsce.

Wyniki raportu "The Good Childhood Report 2024" autorstwa The Children's Society ukazały się w czwartek i dotyczą poziomu zadowolenia z życia brytyjskich 15-latków, porównując je także do sytuacji młodych w innych państwach Europy. Autorzy zauważyli, że obecnie w Wielkiej Brytanii nie są prowadzone na szeroką skalę żadne regularne badania samopoczucia dzieci i młodzieży, więc w raporcie skorzystano z trzech dostępnych źródeł danych, by stworzyć taką analizę.