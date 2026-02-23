Logo strona główna
Syn Reinerów nie przyznał się do zabicia rodziców

Nick Reiner
Policja w Los Angeles bada dwa zgony w domu aktora i reżysera Roba Reinera
Źródło: ABC AFFILIATE KABC
Reżyser i aktor Rob Reiner oraz jego żona Michele zostali znalezieni martwi w swoim domu w grudniu ubiegłego roku. O morderstwa oskarżony jest ich syn Nick Reiner, któremu grozi nawet kara śmierci.

32-latek nie przyznał się do dwóch zarzutów morderstwa pierwszego stopnia (z premedytacją) w związku ze śmiertelnym atakiem nożem na 78-letniego Roba Reinera oraz 70-letnią Michele Reiner. Ich ciała znaleziono 14 grudnia w ich domu w Los Angeles.

Rob Reiner, Nick Reiner
Rob Reiner, Nick Reiner
Źródło: Adela Loconte/WireImage/GettyImages

Nick Reiner pojawił się w poniedziałek na rozprawie w Los Angeles w krótko obciętych włosach i brązowym kombinezonie więziennym. Grozi mu dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego albo kara śmierci.

Nick Reiner
Nick Reiner
Źródło: Chris Torres/Pool Photo via AP/EASTNEWS

Prawnik Reinera zrezygnował

Prokuratorzy twierdzą, że Reiner śmiertelnie pchnął nożem swojego ojca i matkę w sypialni ich domu, a następnie uciekł. Koroner hrabstwa Los Angeles stwierdził, że małżeństwo zmarło wskutek "wielu obrażeń spowodowanych ostrym narzędziem".

Nick Reiner został aresztowany w Los Angeles tego samego dnia, w którym znalezione zostały ciała. Amerykańskie media podały, że poprzedniego wieczoru wraz z ojcem uczestniczył w przyjęciu, podczas którego doszło między nimi do kłótni. Nie jest jasne, jaki związek - jeśli w ogóle - ta kłótnia mogła mieć z zabójstwami.

"Druzgocąca strata dla miasta i kraju"

"Druzgocąca strata dla miasta i kraju"

Martyna Nowosielska-Krassowska
Miał bronić Nicka Reinera oskarżonego o zamordowanie rodziców. Zrezygnował

Miał bronić Nicka Reinera oskarżonego o zamordowanie rodziców. Zrezygnował

Rozprawa Nicka Reinera pierwotnie zaplanowana była na styczeń. Została przełożona po tym, jak jego obrońca wycofał się z tej sprawy. Jak wyjaśnił prawnik, doprowadziły do tego okoliczności niezależne od niego i jego klienta.

Rob Reiner był znanym w Hollywood reżyserem i producentem. Stworzył takie klasyki, jak "Kiedy Harry poznał Sally", "Misery" czy "Stań przy mnie". Często pojawiał się też w filmach i serialach jako aktor. Michele Reiner była aktorką i fotografką oraz producentką filmową.

pc

Opracował Kuba Koprzywa /lulu

Źródło: BBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Chris Torres/Pool Photo via AP/EASTNEWS

