Świat Wymiana ognia w cieśninie Ormuz, Trump o "miłosnym stuknięciu". Padła też groźba Oprac. Adam Styczek |

Nagranie pokazujące rzekome wystrzelenie przez irańską marynarkę wojenną pocisków w kierunku USA Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W oświadczeniu dowództwa odpowiedzialnego za siły USA na Bliskim Wschodzie czytamy, że amerykańskie niszczyciele "odparły niesprowokowane irańskie ataki i odpowiedziały uderzeniami w ramach samoobrony". Do zdarzenia miało dojść podczas tranzytu okrętów przez cieśninę Ormuz do Zatoki Omańskiej.

Irańczycy mieli zaatakować okręty USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason za pomocą rakiet, dronów i małych łodzi szturmowych. Żaden z okrętów nie został trafiony - wynika z komunikatu. "Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) wyeliminowało zagrożenia i zaatakowało irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za ataki na siły amerykańskie, w tym wyrzutnie rakiet i dronów, centra dowodzenia i kontroli oraz węzły wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze" - napisano. "CENTCOM nie dąży do eskalacji, ale pozostaje na swoich pozycjach i jest gotowy do ochrony sił amerykańskich" - oznajmiło dowództwo.

Cytowany przez irańskie media państwowe rzecznik irańskich sił zbrojnych poinformował, że Stany Zjednoczone naruszyły zawieszenie broni, atakując irański tankowiec płynący w kierunku cieśniny Ormuz, zaś Iran zareagował "odpowiednimi działaniami", atakując amerykańskie okręty wojskowe. Iran twierdzi też, że USA uderzyły w obszary cywilne.

Trump: zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa

- To było tylko miłosne stuknięcie - powiedział Donald Trump, cytowany przez dziennikarkę ABC Rachel Scott. Pytany, czy uderzenia odwetowe przeciwko Iranowi oznaczają koniec zawieszenia broni, prezydent zaprzeczył. - Zawieszenie broni nadal trwa. Jest w mocy - stwierdził.

We wpisie na Truth Social Trump napisał, że irańskie łodzie i drony, atakujące przepływające przez cieśninę Ormuz niszczyciele, zostały całkowicie zniszczone, a napastnikom zadano "wielkie szkody".

🚨 "Three World Class American Destroyers just transited, very successfully, out of the Strait of Hormuz, under fire. There was no damage done to the three Destroyers, but great damage done to the Iranian attackers... just like we knocked them out again today, we’ll knock them… pic.twitter.com/e0sTYzKjTE — The White House (@WhiteHouse) May 7, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Normalny kraj pozwoliłby tym Niszczycielom przejść, ale Iran nie jest normalnym krajem. Rządzą nim SZALEŃCY i gdyby mieli szansę użyć broni nuklearnej, zrobiliby to bez wahania. Ale nigdy nie będą mieli takiej okazji i tak jak dziś ich znokautowaliśmy, tak w przyszłości zrobimy to znacznie mocniej i znacznie brutalniej, jeśli szybko nie podpiszą umowy!" - napisał Trump.

Doniesienia o atakach w ZEA

Jak informuje w piątek rano CNN, Zjednoczone Emiraty Arabskie "zmagają się obecnie z atakami rakietowymi i dronowymi ze strony Iranu". Ministerstwo obrony tego kraju w oświadczeniu podało, że w całym kraju słychać było wybuchy w związku z "operacjami zwalczania rakiet i bezzałogowych statków powietrznych".

Niespokojnie na Bliskim Wschodzie

Fox News sugeruje, że jest ataki USA to odwet za poniedziałkowe uderzenia Iranu na porty w Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ówczesna reakcja USA - które uznały, że uderzenia te nie stanowiły pogwałcenia rozejmu i były mało znaczące - miała rozgniewać sojuszników Ameryki w regionie, którzy obawiali się, że USA nie będą ich chronić przed kolejnymi atakami Iranu.

Według "Wall Street Journal" i innych mediów, w reakcji Arabia Saudyjska i Kuwejt wycofały pozwolenie USA na używanie ich baz i przestrzeni powietrznej, co wymusiło wstrzymanie operacji "Projekt Wolność", mającej pomóc statkom handlowym w tranzycie przez Ormuz. W czwartek kraje te ponownie miały zezwolić na korzystanie z baz przez siły USA.

OGLĄDAJ: TVN24