Świat

Wymiana ognia w cieśninie Ormuz, Trump o "miłosnym stuknięciu". Padła też groźba

Nagranie pokazujące rzekome wystrzelenie przez irańską marynarkę wojenną pocisków w kierunku USA
Siły USA przeprowadziły atak na irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za ataki na amerykańskie okręty przepływające przez cieśninę Ormuz - poinformowało Centralne Dowództwo USA. Prezydent USA Donald Trump uważa, że zawieszenie broni z Iranem nadal obowiązuje, ale zagroził mocniejszym uderzeniem, jeśli Iran nie podpisze porozumienia.

W oświadczeniu dowództwa odpowiedzialnego za siły USA na Bliskim Wschodzie czytamy, że amerykańskie niszczyciele "odparły niesprowokowane irańskie ataki i odpowiedziały uderzeniami w ramach samoobrony". Do zdarzenia miało dojść podczas tranzytu okrętów przez cieśninę Ormuz do Zatoki Omańskiej.

Irańczycy mieli zaatakować okręty USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason za pomocą rakiet, dronów i małych łodzi szturmowych. Żaden z okrętów nie został trafiony - wynika z komunikatu. "Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) wyeliminowało zagrożenia i zaatakowało irańskie obiekty wojskowe odpowiedzialne za ataki na siły amerykańskie, w tym wyrzutnie rakiet i dronów, centra dowodzenia i kontroli oraz węzły wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze" - napisano. "CENTCOM nie dąży do eskalacji, ale pozostaje na swoich pozycjach i jest gotowy do ochrony sił amerykańskich" - oznajmiło dowództwo.

Cytowany przez irańskie media państwowe rzecznik irańskich sił zbrojnych poinformował, że Stany Zjednoczone naruszyły zawieszenie broni, atakując irański tankowiec płynący w kierunku cieśniny Ormuz, zaś Iran zareagował "odpowiednimi działaniami", atakując amerykańskie okręty wojskowe. Iran twierdzi też, że USA uderzyły w obszary cywilne.

Trump: zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa

- To było tylko miłosne stuknięcie - powiedział Donald Trump, cytowany przez dziennikarkę ABC Rachel Scott. Pytany, czy uderzenia odwetowe przeciwko Iranowi oznaczają koniec zawieszenia broni, prezydent zaprzeczył. - Zawieszenie broni nadal trwa. Jest w mocy - stwierdził.

We wpisie na Truth Social Trump napisał, że irańskie łodzie i drony, atakujące przepływające przez cieśninę Ormuz niszczyciele, zostały całkowicie zniszczone, a napastnikom zadano "wielkie szkody".

"Normalny kraj pozwoliłby tym Niszczycielom przejść, ale Iran nie jest normalnym krajem. Rządzą nim SZALEŃCY i gdyby mieli szansę użyć broni nuklearnej, zrobiliby to bez wahania. Ale nigdy nie będą mieli takiej okazji i tak jak dziś ich znokautowaliśmy, tak w przyszłości zrobimy to znacznie mocniej i znacznie brutalniej, jeśli szybko nie podpiszą umowy!" - napisał Trump.

Doniesienia o atakach w ZEA

Jak informuje w piątek rano CNN, Zjednoczone Emiraty Arabskie "zmagają się obecnie z atakami rakietowymi i dronowymi ze strony Iranu". Ministerstwo obrony tego kraju w oświadczeniu podało, że w całym kraju słychać było wybuchy w związku z "operacjami zwalczania rakiet i bezzałogowych statków powietrznych".

Niespokojnie na Bliskim Wschodzie

Fox News sugeruje, że jest ataki USA to odwet za poniedziałkowe uderzenia Iranu na porty w Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ówczesna reakcja USA - które uznały, że uderzenia te nie stanowiły pogwałcenia rozejmu i były mało znaczące - miała rozgniewać sojuszników Ameryki w regionie, którzy obawiali się, że USA nie będą ich chronić przed kolejnymi atakami Iranu.

Iran może przetrwać do 4 miesięcy. Prognoza wywiadu
Iran może przetrwać do 4 miesięcy. Prognoza wywiadu

Według "Wall Street Journal" i innych mediów, w reakcji Arabia Saudyjska i Kuwejt wycofały pozwolenie USA na używanie ich baz i przestrzeni powietrznej, co wymusiło wstrzymanie operacji "Projekt Wolność", mającej pomóc statkom handlowym w tranzycie przez Ormuz. W czwartek kraje te ponownie miały zezwolić na korzystanie z baz przez siły USA.

Źródło: PAP, Reuters, CNN

USAIranCieśnina Ormuz
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
