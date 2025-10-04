"Prawda zwyciężyła!". Orban śle gratulacje

Po podliczeniu głosów z ponad 99 procent obwodów wyborczych wiadomo, że głosowanie wygrał populistyczny ruch ANO kierowany przez Andrieja Babisza, byłego premiera i jednego z najbogatszych Czechów. Różnica między ANO a SPOLU - koalicją kierowaną przez obecnego premiera Czech Petra Fialę - wynosi ponad 11 punktów procentowych. Premier Fiala pogratulował już Babiszowi zwycięstwa.
Gratulacje od Orbana
Gratulacje płyną także z Węgier. "Prawda zwyciężyła! Andrej Babisz wygrał wybory parlamentarne w Czechach ze znaczącą przewagą. To duży krok dla Republiki Czeskiej i dobra wiadomość dla Europy. Gratuluję, Andrej!" - napisał premier Viktor Orban w poście opatrzonym wspólnym zdjęciem z byłym premierem Czech.
Orban na początku września życzył Babiszowi wygranej, komentując w portalach społecznościowych atak przeciwko byłemu premierowi podczas jednego z wieców wyborczych. "Jego przeciwnicy polityczni demonizowali go latami. Oto rezultat. Ale go nie powstrzymają. Wygra wybory! Wracaj do zdrowia, przyjacielu!" - napisał wówczas węgierski premier.
Na początku września Babisz został zaatakowany na wiecu wyborczym. Policja zatrzymała napastnika, który uderzył go w głowę metalowym przedmiotem, najprawdopodobniej kulą ortopedyczną.
Autorka/Autor: momo/tr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: SADAK SOUICI/PAP