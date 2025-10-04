"Prawda zwyciężyła!". Orban śle gratulacje

Wybory w Czechach Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po podliczeniu głosów z ponad 99 procent obwodów wyborczych wiadomo, że głosowanie wygrał populistyczny ruch ANO kierowany przez Andrieja Babisza, byłego premiera i jednego z najbogatszych Czechów. Różnica między ANO a SPOLU - koalicją kierowaną przez obecnego premiera Czech Petra Fialę - wynosi ponad 11 punktów procentowych. Premier Fiala pogratulował już Babiszowi zwycięstwa.

Gratulacje od Orbana

Gratulacje płyną także z Węgier. "Prawda zwyciężyła! Andrej Babisz wygrał wybory parlamentarne w Czechach ze znaczącą przewagą. To duży krok dla Republiki Czeskiej i dobra wiadomość dla Europy. Gratuluję, Andrej!" - napisał premier Viktor Orban w poście opatrzonym wspólnym zdjęciem z byłym premierem Czech.

Truth has prevailed! @AndrejBabis has won the Czech parliamentary elections with a convincing lead. A big step for the Czech Republic, good news for Europe. Congratulations, Andrej! pic.twitter.com/jyqU5EVqc6 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 4, 2025 Rozwiń

Orban na początku września życzył Babiszowi wygranej, komentując w portalach społecznościowych atak przeciwko byłemu premierowi podczas jednego z wieców wyborczych. "Jego przeciwnicy polityczni demonizowali go latami. Oto rezultat. Ale go nie powstrzymają. Wygra wybory! Wracaj do zdrowia, przyjacielu!" - napisał wówczas węgierski premier.

Na początku września Babisz został zaatakowany na wiecu wyborczym. Policja zatrzymała napastnika, który uderzył go w głowę metalowym przedmiotem, najprawdopodobniej kulą ortopedyczną.

OGLĄDAJ: TVN24 HD