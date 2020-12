Już drugi raz liczyli głosy. Wynik w bastionie republikanów wciąż ten sam

Trump nie pogodził się z porażką o blisko 12 tysięcy głosów w Georgii i w trakcie sobotniego wiecu na południu tego stanu zapewniał, że to on jest zwycięzcą, a wybory sfałszowano. W trakcie wiecu Donald Trump kilkakrotnie krytykował w ostrych słowach reprezentujących republikanów gubernatora Georgii Briana Kempa oraz Brada Raffenspergera. Pierwszy z tych polityków odrzucił żądanie Trumpa, by zwołać specjalną sesję stanowego parlamentu w sprawie wyborów. Drugi ogłosił, że w głosowaniu nie doszło do masowych fałszerstw i wygrał Biden.