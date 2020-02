Coraz mniej demokratów ubiega się o prezydencką nominację. Zrezygnowało dwóch kolejnych

W trakcie spływania głosów z prawyborów w New Hampshire biznesmen Andrew Yang i senator Michael Bennet ogłosili, że rezygnują z ubiegania się o nominację Partii Demokratycznej w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Informując o wycofaniu się z rywalizacji, Andrew Yang uznał, że jego kampanii udało się przedstawić "przesłanie: człowieczeństwo przede wszystkim" (Humanity First). Nawiązał do kampanijnego hasła prezydenta Donalda Trumpa "Ameryka przede wszystkim" (America First).