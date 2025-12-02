Logo strona główna
Świat

Zełenski: jest realna szansa na pokój, ale musimy ją wykorzystać

Zełenski z wizytą w Irlandii
Zełenski w irlandzkim parlamencie: jest realna szansa na pokój, ale musimy ją wykorzystać
Źródło: Reuters
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że "Ukraina jest bliżej pokoju niż kiedykolwiek wcześniej". Podczas przemówienia w irlandzkim parlamencie zaznaczył też, że bez sprawiedliwego zakończenia wojny "nienawiść nie zniknie, ale będzie nadal się tlić i prowokować nową przemoc". Podkreślił również siłę wsparcia, jakie Kijów otrzymuje od państw sojuszniczych.

We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził Dublin, gdzie przemawiał na posiedzeniu Oireachtasu, czyli przed członkami obu izb parlamentu Irlandii. Ocenił, że trwająca wojna z Rosją jest "najbardziej niszczycielską wojną o wolność" od czasów II wojny światowej.

Ukraiński przywódca powtórzył przy tym swoją ocenę, że "Ukraina jest bliżej pokoju niż kiedykolwiek wcześniej". - Jest realna szansa, ale musimy ją wykorzystać - dodał.

Zełenski powiedział, że "nikt nie może zniszczyć świata w pojedynkę - nawet Rosja z garstką swoich przyjaciół". Podkreślił jednocześnie siłę wsparcia, jakie Ukraina otrzymuje od państw sojuszniczych.

"Bez sprawiedliwego pokoju nienawiść nie zniknie"

Zwracając się do członków irlandzkiego parlamentu, prezydent Ukrainy stwierdził, że jedność europejska, którą udało się osiągnąć w odpowiedzi na pełnoskalowe rosyjskie ataki na Ukrainę rozpoczęte w 2022 roku, musi być chroniona.

- Rosja chce traktować Ukrainę jak swoją własność, a Ukraińców tak, jakby byli zwierzętami gospodarczymi na jej podwórku - powiedział Zełenski. Wezwał on polityków, aby nadal wywierali presję na Moskwę i domagali się rozliczenia zbrodni popełnionych podczas wojny, dodając, że agresor "musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności".

Kończąc wystąpienie, prezydent ostrzegł, że "bez sprawiedliwego pokoju nienawiść nie zniknie, ale będzie nadal się tlić i prowokować nową przemoc".

Przewodnicząca izby niższej (Dail Eireann) Verona Murphy, witając Zełenskiego, stwierdziła, że historia Irlandii "uczy nas, że dialog, nawet trudny, może przynieść pokój".

- Jako kraj neutralny militarnie, Irlandia nie jest i nigdy nie będzie moralnie neutralna w obliczu okrucieństw. Nasza neutralność jest zobowiązaniem do pokoju, a nie obojętnością - zaznaczyła. Zapewniła, że Irlandia "będzie mocno stać" po stronie Ukrainy.

Wizyta prezydenta Ukrainy w Irlandii

Przed wystąpieniem na posiedzeniu Oireachtasu, Zełenski spotkał się z prezydentką Irlandii Catherine Connolly, dla której było to pierwsze spotkanie z głową państwa od objęcia urzędu w listopadzie. Przeprowadził także rozmowę z irlandzkim premierem Michaelem Martinem, który zadeklarował poparcie Ukrainy w staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej.

To pierwsza oficjalna wizyta Zełenskiego w Dublinie. W 2022 roku wygłosił on przemówienie przed członkami Dail Eireann online.

Irlandzki rząd zobowiązał się we wtorek przeznaczyć 100 milionów euro (około 423 miliony złotych) na wsparcie militarne dla Ukrainy i dodatkowe 25 milionów euro (106 milionów złotych) na potrzeby energetyczne. Oznacza to zwiększenie łącznej kwoty pomocy wojskowej do 200 milionów euro (847 milionów złotych) w tym roku.

Autorka/Autor: fil/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/ZelenskyyU

TAGI:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieRosjaIrlandiaAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne Rosji
