Świat

Wołodymyr Zełenski o Wiktorze Orbanie: ma wybory, dlatego blokuje

pap_20250626_034
Donald Tusk i Viktor Orban na szczycie UE w Kopenhadze
Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego rząd Viktora Orbana blokuje przystąpienie Ukrainy do UE ze względu na zbliżające się wybory na Węgrzech. Prezydent Ukrainy, który wziął udział w Szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze, zaznaczył, że dziś Ukraina jest w stanie reagować na masowe rosyjskie ostrzały, inaczej niż rok temu.

- Premier Węgier Viktor Orban blokuje przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej z powodu wyborów w tym kraju - ocenił w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Ukraina broniła się przed Rosją dotąd własną bronią, a po rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem może otrzymać więcej wsparcia.

- Mamy problemy z Węgrami, możemy o tym otwarcie mówić, ponieważ Viktor Orban ma wybory. Myślę, że ponieważ ma wybory, blokuje drogę potężnego kraju do Unii Europejskiej - powiedział Zełenski na konferencji prasowej z premierką Danii Mette Frederiksen w Kopenhadze. Węgry przeprowadzą wybory parlamentarne prawdopodobnie w kwietniu 2026 roku.

Zełenski: dzisiaj mamy jak reagować

Jak powiedział Zełenski, Ukraina nigdy nie atakowała infrastruktury cywilnej w Rosji, ale zawsze odpowiadała na jej ataki na ukraińską infrastrukturę.

- Do tej pory wykorzystywaliśmy nasze uzbrojenie wyłącznie do celów dalekiego zasięgu. Po moim spotkaniu z prezydentem USA być może będziemy mieli coś więcej. Nie wiem, zobaczymy - powiedział prezydent.

Zełenski zauważył, że około roku temu Ukraina nie miała możliwości reagowania na rosyjskie masowe ataki dronami i rakietami. - Potem pamiętacie, co zrobili: spowodowali zarówno przerwy w dostawie prądu w Ukrainie, jak i wiele strasznych wydarzeń. Teraz możemy reagować, a oni czują nasze potężne reakcje. Potrzebujemy trochę więcej finansowania - zauważył.

Według szefa państwa ukraińskiego, Rosjanie używają dziś około 500-600 dronów dziennie, Ukraina - 100-150. Wcześniej Zełenski wspomniał, że rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem o "systemie broni dalekiego zasięgu", a teraz wszystko zależy od decyzji amerykańskiego przywódcy.

Prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Albanii Edi Rama, Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, kanclerz Austrii Christian Stocker
Przywódcy żartują po wpadce Trumpa. "Powinieneś przeprosić"
Donald Tusk i Victor Orban
"Viktor!". Tusk zawołał Orbana, ten podszedł. I zaczął mówić
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
"Dwa kraje europejskie poniekąd finansują wojnę"
Ukraina zaproszona na szczyt w Kopenhadze

Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze potwierdził niezachwiane wsparcie dla Ukrainy, potrzebę jego zwiększenia i zwiększenia presji na Rosję - przekazała Frederiksen.

- Rosja jest zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy (...). Rosja wystawia nas na próbę i bardziej niż kiedykolwiek musimy być razem silni. Dokładnie o tym było dzisiejsze spotkanie. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, musimy połączyć siły, aby zbudować silniejszą i oczywiście bezpieczniejszą Europę - zaznaczyła premierka Danii.

Podkreśliła, że konieczne jest wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy za pomocą broni i rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Wezwała do zbudowania "znacznie silniejszej europejskiej obrony". - Jedną z części tej odpowiedzi będzie wzmocnienie naszej obrony przed dronami, zwiększenie naszej własnej produkcji dronów, a to musi odbywać się w bardzo ścisłej współpracy z wami w Ukrainie -dodała.

Autorka/Autor: fil/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

WęgryViktor OrbanUkrainaWołodymyr ZełenskiUnia EuropejskaWojna w Ukrainie
