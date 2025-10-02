Donald Tusk i Viktor Orban na szczycie UE w Kopenhadze

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Premier Węgier Viktor Orban blokuje przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej z powodu wyborów w tym kraju - ocenił w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Ukraina broniła się przed Rosją dotąd własną bronią, a po rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem może otrzymać więcej wsparcia.

- Mamy problemy z Węgrami, możemy o tym otwarcie mówić, ponieważ Viktor Orban ma wybory. Myślę, że ponieważ ma wybory, blokuje drogę potężnego kraju do Unii Europejskiej - powiedział Zełenski na konferencji prasowej z premierką Danii Mette Frederiksen w Kopenhadze. Węgry przeprowadzą wybory parlamentarne prawdopodobnie w kwietniu 2026 roku.

Zełenski: dzisiaj mamy jak reagować

Jak powiedział Zełenski, Ukraina nigdy nie atakowała infrastruktury cywilnej w Rosji, ale zawsze odpowiadała na jej ataki na ukraińską infrastrukturę.

- Do tej pory wykorzystywaliśmy nasze uzbrojenie wyłącznie do celów dalekiego zasięgu. Po moim spotkaniu z prezydentem USA być może będziemy mieli coś więcej. Nie wiem, zobaczymy - powiedział prezydent.

Zełenski zauważył, że około roku temu Ukraina nie miała możliwości reagowania na rosyjskie masowe ataki dronami i rakietami. - Potem pamiętacie, co zrobili: spowodowali zarówno przerwy w dostawie prądu w Ukrainie, jak i wiele strasznych wydarzeń. Teraz możemy reagować, a oni czują nasze potężne reakcje. Potrzebujemy trochę więcej finansowania - zauważył.

Według szefa państwa ukraińskiego, Rosjanie używają dziś około 500-600 dronów dziennie, Ukraina - 100-150. Wcześniej Zełenski wspomniał, że rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem o "systemie broni dalekiego zasięgu", a teraz wszystko zależy od decyzji amerykańskiego przywódcy.

Ukraina zaproszona na szczyt w Kopenhadze

Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze potwierdził niezachwiane wsparcie dla Ukrainy, potrzebę jego zwiększenia i zwiększenia presji na Rosję - przekazała Frederiksen.

- Rosja jest zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy (...). Rosja wystawia nas na próbę i bardziej niż kiedykolwiek musimy być razem silni. Dokładnie o tym było dzisiejsze spotkanie. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, musimy połączyć siły, aby zbudować silniejszą i oczywiście bezpieczniejszą Europę - zaznaczyła premierka Danii.

Podkreśliła, że konieczne jest wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy za pomocą broni i rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Wezwała do zbudowania "znacznie silniejszej europejskiej obrony". - Jedną z części tej odpowiedzi będzie wzmocnienie naszej obrony przed dronami, zwiększenie naszej własnej produkcji dronów, a to musi odbywać się w bardzo ścisłej współpracy z wami w Ukrainie -dodała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD