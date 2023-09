Wołodymyr Zełenski o "przyjaciołach w Europie": niektórzy pomagają przygotować scenę dla aktora z Moskwy

- Alarmujące jest to, co widzimy, że niektórzy w Europie, jak niektórzy z naszych przyjaciół w Europie, grają naszą solidarnością w teatrze politycznym, robiąc ze sprawy zboża dreszczowiec - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek w Nowym Jorku w wystąpieniu w debacie generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.